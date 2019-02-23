法國莫爾比昂省生蠔含諾如病毒　港曾進口135公斤　部分已賣出

食物環境衞生署食物安全中心今日（23日）公布，來自法國莫爾比昂省水域56.09.3出產的生蠔，疑受到諾如（諾沃克）病毒污染而需回收。中心初步調查發現，本港佳膳海產及食品有限公司曾進口135公斤涉事生蠔，部分已分銷。中心已即時指示進口商下架回收，同時暫停進口及在港出售該地生蠔。

食安中心指容易受感染的人士，應避免進食生蠔。（資料圖片）

食安中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指產自法國法國莫爾比昂省56.09.3水域的生蠔，疑受到諾如病毒污染而進行回收。中心指，為審慎起見，即時暫停該水域出產的生蠔進口及在港出售。

根據預警系統提供的資料，本港進口商「佳膳海產及食品有限公司」曾進口涉事生蠔，中心初步調查顯示，「佳膳」曾進口135公斤受影響生蠔，部分已分銷。

中心指，已指示「佳膳」將涉事生蠔停售、下架及展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線3590 4849查詢上述產品的回收事宜，中心又呼籲業界如持有有關產品，應立即停售。發言人表示，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體如諾如病毒、化學污染物或天然毒素，這些物質便會在蠔的體內積聚。

中心表示，吃蠔本身存在食物安全風險，特別是生蠔或未徹底煮熟的蠔，建議孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。中心指，會通知法國當局有關暫停進口事宜，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件。