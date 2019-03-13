【李東海小學悲劇】教協要求召開死因研訊　促教育局檢討投訴機制

天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠老師，上周三（6日）在校內墮樓身亡。林老師的家屬控訴，校長羅婉儀應為悲劇負責，惟羅一直未有公開露面或回應。 教協今日（13日）表示，昨日已去信教育局要求會面，討論校本管理政策及投訴機制。另外，教協將首次以工會角色，向法庭申請召開死因研訊，查清事實及提出改善建議，避免再發生悲劇。 東華三院日前已成立獨立調查委員會，教協會長馮偉華表示，委員會成員均獨立於東華三院，他認為此舉屬好事，期望委員會能還原事件真相。

教協首次以工會角色要求法庭召開死因研訊，查清事實及提出改善建議，避免再發生悲劇。（羅君豪攝）

教協今日表示，教育局應全面檢討校本管理制度，檢討現行投訴機制，並增加教師參與校政的機會。

退休校長李富成認為，應強制全港中小學的校董會成員參與培訓，加強他們對處理校政的認識及能力。李又認為，教育局應盡快成立獨立教師公會，處理執業資格、專業操守等事宜，扮演教師業界守門員的角色。

李富成認為，應強制全港中小學的校董會成員參與培訓，加強他們對處理校政的認識及能力。（羅君豪攝）

東華三院主席王賢誌日前表示，本周日（10日）會見傳媒後曾與校長羅婉儀通電話，其間曾談及對方會否公開回應，羅僅稱需要詳細考慮。王賢誌表示，該通次通話後，未能再成功與對方取得聯絡。