智能家居設備正在監視你？　吸塵機械人可變身「間諜」

智能門鈴、智能電視、吸塵機械人……隨著智能家居愈來愈普及，人們的生活亦變得更加輕鬆愉悅。不過據內地傳媒《央視網》報道，智能家居亦暗藏信息安全問題，各類家居智能化設備都可能正在監視著人們的一舉一動。

智能家居的普及令人們生活更加輕鬆愉悅，但信息安全疑慮亦浮出水面。（網上圖片）

報道指出，亞馬遜（Amazon）旗下公司研發的智能門鈴，近日爆出公司員工可觀看用戶門鈴所錄製的影像。其實，不僅僅是智能門鈴，人們家中的智能電視、吸塵機械人等，都可能隨時在監控著人們。

報道舉例稱，韓國三星（Samsung）公司2015年推出的智能電視，用戶可以通過語音識別軟件，對電視「下指令」，實現開機、關機和轉台。然而，三星公司曾表示，如果用戶下達的指令較複雜，智能電視就只能把用戶說的話錄下來，透過網絡發送給第三方公司進行翻譯。在錄音期間，所在環境中的一切響動都會被記錄，意味著除了指令，電視還可能聽到「不該聽的私隱」。

吸塵機械人變身「間諜」

至於人們家中常見的吸塵機械人，可利用鏡頭掃瞄周圍環境並執行自主清潔。然而有黑客卻把吸塵機械人當做「間諜」，偽裝成用戶本人登入，對它進行遠程遙控，實時看到家中的情況。

車載智能設備亦不能倖免，澳洲就有一位安全專家發現，一款電動車的車載應用軟件存在漏洞，任何人只要獲得這輛車的車輛識別號，就可以通過互聯網對汽車下達指令。利用這一漏洞，他在澳洲成功控制了一輛位於英國的車。

報道指出，其他帶有鏡頭、語音識別功能並能夠連接網絡的電子設備，亦存在私隱洩密風險。即使不是語音訊息，人們儲存在網絡上的各種賬號密碼、地理位置信息都有可能出賣私隱。報道引述業內專家提醒，保護個人私隱最好的方法就是及時更新軟件補丁，並在不使用時做到關機、斷網。

（央視網）