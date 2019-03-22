【他信嫁女．多圖】獨家直擊婚宴會場內部　與他信相隔僅一米距離

流亡海外的泰國前總理他信幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）今日（22日）在香港舉辦婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）成婚。 今日在重重保安守護的情況下，有與會人士提供片段及圖片，令大家可置身現場內直擊盛宴，更曾僅與他信及一對新人相距一米距離。他信場內笑面迎人，十分親民，一眾賓客更排長龍與他自拍合照。 至於食物方面，就以自助餐形式為賓客提供中式及廣東美食和點心，包括煎蘿蔔糕、蝦餃、燒賣、即製魚蛋粉等。

酒店客房於婚禮當日不對外開放預訂，電梯亦不經舉辦婚宴的三樓宴會廳，從酒店大堂經迴旋樓梯步入會場並無保安嚴格檢查，而入口的迴旋樓梯上已有不少嘉賓在拍照留念。

他信和英祿成吉祥物 賓客排隊合照

一到埗便會見到一張巨大的圓型枱，上面放有新郎、新娘、他信、英祿等人的照片。旁邊又拍照櫃位。入到宴會廳主場內，估計場內有約400位賓客。宴會廳舞台以「T」字型設計，上有一個5層結婚蛋糕作拍照之用。而舞台兩旁有屏幕直播場內情況，不過主要都是拍攝一對新人為主。

他信和英祿一直面帶笑容，忙著招呼客人，又輪流與大家合照。他信非常親民，身邊隨時有數十名賓客，大排長龍，輪流與他合照，亦有較年輕的賓客與他拍selfie，他都不會拒絕。會場內的賓客老中青也有，全部盛裝出席，大部份均為泰國或華裔人士，只有少數歐美外籍人士。

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樂隊奏「Nothing's Gonna Change My Love For You」

到場時不少賓客已離開座位四處拍照聊天。當中排隊與他信拍照的嘉賓人龍更多達數十人，非常壯觀。在場有現場樂隊表演，當時正在演奏經典名曲「Nothing's Gonna Change My Love For You」。

食物貼地 煎蘿蔔糕、蝦餃、燒賣

至於食物方面，雖然主人家出自豪門。但食物未見奢華。會場內以自助餐形式為賓客提供中式及廣東美食和點心，包括煎蘿蔔糕、蝦餃、燒賣、乳豬、燒雞、壽司、叉燒、即製魚蛋粉、亦有西式燒肉眼扒、西式甜品等等，食物款式不算奢華，但是款式亦算應有盡有。自助餐取餐處排開來，也有足足幾十米長。

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宴會尾聲 賓客以打蛇餅與新人合照

會場內分開多個部份，有迎賓處、主要宴會廳、甜品聽、和戶外花園平台。另外亦有新郎新娘拍照專用、佈滿裝飾的空間，有數十名賓客以打蛇餅形式排隊與新婚夫婦合照。照片即時印製，放在迎賓處讓賓客離去前取走。

至宴會尾聲，有賓客捉緊時間與主人家拍照留念，有賓客把持酒杯談天說笑，也有年紀較長的賓客，因為疲累而脫鞋，坐在走廊或花園平台的花草旁邊作息，和欣賞美麗維港夜色。

離開前，賓客亦可在迎賓處，取走回禮一件，內有家居香薰蠟燭。

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