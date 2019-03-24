高學歷殘疾生搵工難　言語障礙港大生獲慈善機構協助終遇「伯樂」

近年有不少殘疾學生成功升讀大學，不過他們的前景仍十分困難，尤其在尋找工作路上屢遇挫折。今年23歲的蔡鍵桁（Jackel）患有輕度言語障礙，說話時的聲量、速度及清晰度都不及一般人，令他在覓工作時碰到不少挑戰，而僱主亦對聘用他卻步。 Jackel坦言，如果在面試前透過朋友、學校或慈善機構等介紹，僱主預先得知自己狀況，求職成功的機會可大增。去年他就因參加了慈善機構CareER的計劃，而覓到一份能發揮所長的工作。

Jackel患有輕度言語障礙，說話時的聲量、速度及清晰度都不及一般人，令他在覓工作時碰到不少挑戰，而僱主亦對聘用他卻步。（高仲明攝）

好似一般人啱啱瞓醒或好緊張的聲音咁。 Jackel解釋言語障礙對庥他說話的影響

無法聲帶發聲 聲音沙啞又聲細

Jackel現為香港大學環境科學學系五年級生，他自出生起已患有輕度言語障礙，無法以聲帶發聲，只能以聲帶上的喉嚨肌肉發音，令他聲音沙啞，說話音量小、語速慢，「好似一般人啱啱瞓醒或好緊張的聲音咁。」他小時候更有輕微口吃，種種問題令他變得沉默寡言，「好多時收埋自己」。在應考中學文憑試口試時，他唯有強迫自己嘗試以聲帶發聲，惟直言有點吃力。

大學時期，Jackel不斷嘗試尋找實習工作，不過曾因其殘疾而「摸門釘」。他透露，最大的難關在於面試，「面試考急才，時間較倉卒，好多時未表達到自己想講嘅嘢，面試已完結。」他更指出，部分僱主會因聽到他聲音與其他人不同而卻步，而他成功的經驗，大多源於早有朋友、學生組織等介紹，僱主預先獲悉他的情況，較易接受，令他成功在環保組織、港鐵等任職。

Jackel的僱主指他只需聽到雀鳥叫聲，已可分辨出是甚麼種類的雀鳥，吸引同學聽他講解。（高仲明攝）

可憑雀鳥叫聲 分辨雀鳥品種

Jackel去年透過CareER的暑期實習配對計劃，獲香港遊樂場協會聘任為項目助理實習生，在一個營地帶領生態導賞團，「可以用我在環境科學學到的生態知識，設計幾條遠足生態路線，我又可以同人介紹我知道的雀鳥。」 他直言工作令他步出自己的舒適區，與人交流、傾談。

Jackel的僱主、香港遊樂場協會高級經理(營舍部)曾昭龍表示，殘疾人士雖有傷殘，但亦有其他專長，「如Jackel只需聽到雀仔聲，已可分辨出係咩種類的雀仔，吸引同學仔聽佢講解。」他形容Jackel擁有的知識是整個營地的同事都欠缺的，對他工作非常滿意。而Jackel在工作初期較為閃縮怕人，但現時十分有自信。

曾昭龍直言，本來以為殘疾人士只會做清潔有關的工作，也有同事擔心Jackel表達能力不強，會較難相處，後來發現事實並非如此，大家可融洽相處。他認為政府應加強對僱主的宣傳，「本來遺忘了有這班高學歷的殘疾人士，唔知佢哋都好強，好多人想請會計、生態保育人士也不會想起可以向殘疾人士機構招手。」他建議政府可設立配對平台，方便僱主招聘殘疾人士。

如Jackel只需聽到雀仔聲，已可分辨出係咩種類的雀仔，吸引同學仔聽佢講解。 Jackel的僱主、香港遊樂場協會高級經理(營舍部)曾昭龍

Jackel（左）的僱主、香港遊樂場協會高級經理(營舍部)曾昭龍（右）稱，政府應加強對僱主的宣傳及設立配對平台，方便僱主招聘殘疾人士。 （鄭翠碧攝）

機構視障創辦人：僱主見過殘疾人士後另眼相看

CareER推動高學歷殘疾人士就業服務，自2013年成立以來已凝聚了450名殘疾及有特殊學習需要的會員，並與超過100個僱主創造逾200個工作機會。創辦人、視障人士崔宇恒指，目前殘疾人士面對最大的問題，在於僱主對他們了解不足，「以為需要額外支出才幫到他們，但很多僱主在見面後對他們的能力都好有信心。」他強調機構不會要求僱主為殘疾人士開設特別職位，而是了解該公司的商業需要，為他們配對適當人才。

CareER創辦人、視障人士崔宇恒指，目前殘疾人士面對最大的問題，在於僱主對他們了解不足。（高仲明攝）

前勞福局局長：政府應加強協助高學歷殘疾人士就業

前勞工及福利局局長、CareER顧問蕭偉強稱，商界對聘請殘疾人士存有憂慮，「又有唔少人以為殘疾人士只做低端工作，向他們買些東西、捐少少錢就得，這些都有用，但高學歷人士其實是寶貴的資產。」他認為政府也應加強協助高學歷殘疾人士就業服務，如更着重入職後的支援，「殘疾人士需要信心及適應，不只幫佢搵到份工，如果佢只做兩、三個月就走，對佢更大打擊，所以『售後服務』十分重要。」他提出的「售後服務」包括對殘疾人士的輔導，對僱主及同事的培訓及支援，讓兩者之間懂得相處，發生問題時也能妥善解決。

CareER獲馬會資助，最新推出「疾風草」職涯發展計劃，擴大原來服務的規模，計劃於昨天舉辦啟動禮，冀在兩年內令40名殘疾人士受惠。