【無障礙職場】20個員工9個是殘疾人士　經理：條件啱就市價聘請

一般人都會誤解，殘疾人士需要大量人手和儀器協助才能正常地生活，不少企業更認為，聘用他們會降低生產效率，但有公司偏偏喜歡聘用殘疾人士，公司負責人指：「坐輪椅的會計文員，或者一個畫圖好叻的聽障同事，我看不到她們與普通人的工作效率有何分別？」他指無論是健全還是殘疾，只要崗位適合，都會用市價薪酬去聘請殘疾人士工作，並希望職場上都能做到傷健共融。

香港暢道科技有限公司的前身，是香港盲人輔導會旗下其中一個服務單位「盲人工廠」，主要生產無障礙設施產品，及設計無障礙通道配套，2005年成功申請創業展才能計劃撥款，成為自負盈虧的社企。該機構起初聘用視障人士工作，漸漸再招募其他殘疾人士，現在全間公司有二十個員工，其中六個視障、一個聽障、一個視聽障和一位輪椅人士，殘疾員工佔公司總員工數目差不多近半。

社企經理許凱軍最希望，有更多企業能夠知人善任聘用殘疾人士工作。（羅鈺歡攝）

外人總以為，聘用殘疾人士可以「壓價」，少付一點薪酬。但經理許凱軍（Navy）這樣說：「我不會理會他是否有殘疾，只在於他的工作能力是否適合，我們聘用了一個畫圖好叻的聽障員工，難度聽力差會影響她的畫作嗎？」他認為條件適合，同樣會用市價薪酬去聘用殘疾人士，例如會對比勞工處或求職網的職位薪金要求，再視乎工作經驗而定薪酬。

公司內，有坐輪椅的會計文員，也擅長溝通的視障同事負責公司宣傳及對外演講，其餘視障同事負責凸字校對及資料輸入等文職工作。Navy認為部分工作崗位沉悶，員工流失率高，訓練員工的成本相對增加，但殘疾人士會珍惜工作機會，反而工作得更穩定。

或有人擔心，聘用殘疾人士需要大量資源去改動辦公室設備，但其實只需加添一些小型輔助工具就可以，例如視障人士加裝點字機及放大器，輪椅人士用的升降枱，聽障人士則只需要一塊手寫板就可進行溝通。

為鼓勵企業聘用殘疾人士，政府設有「殘疾僱員支援計劃」，供企業申請基金添置適當的輔助儀器，每宗個案金額上限兩萬元，但只能購買一項輔助儀器，例如價值兩萬元的點字機，如欲同時購買價值八千元的放大器，計劃會就個案情況而將上限提升至四萬元。另外，香港盲人輔導會亦提供免費借用點字機服務。

由Navy聘請的其中一個視聽障店務員Wing，原是咖啡店職員，負責零售及沖咖啡，現於香港盲人輔導會旗下的「點子」精品店工作，Wing指：「前老闆對我好包容，又讓我學沖咖啡學拉花，咖啡店易手後，新老闆只准我做清潔，又不時冷嘲熱諷，本來想好好學做咖啡師，但我最後頂唔住歧視辭職了。」Navy形容Wing的例子只是冰山一角，坊間還有不少機構因不了解或誤解，抹殺了很多人才。

而擅長溝通的視障同事尹漢彥（Rex），則負責公司宣傳及設計講座，Rex說：「好多人以為視障人士能力比較弱，只會被人幫助，但其實我們都有個人專長。」Rex現在僅餘一成視力，但他對聲音很敏感，有助他分析別人的說話和語氣，對外演講時有助他感受現場的反應。

Navy認為一間企業付出一份正常薪酬，就期待員工能有正常生產效率，這是公平交易，並非同情而聘用殘疾人士，他對所有員工都一視同仁。但一間企業要聘用殘疾人士，對於其他正常員工來說都會有微言或誤解，公司管理層應事先與員工溝通，以免因歧視而影響工作環境，達至真正的無障礙職場。