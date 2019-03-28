【校園天地】香港學生輔助會小學　首奪元朗區小學籃球比賽冠軍

「只要堅決不放棄，我們還有機會!」香港學生輔助會小學於半場還落後8分時，隊長曾桉基鼓勵隊員。這句話成為了比賽的轉捩點，曾桉基身體力行，帶領球員不斷追擊，成功反超東華三院姚達之紀念小學。完場哨子響起的一刻，輔小的籃球隊隊員、老師及教練都激動地衝到場上，相擁作一團，皆因他們知道自己為學校成功創造歷史，首奪元朗區小學校際籃球比賽冠軍，即使接近絕望的一刻，仍堅持信念，為人生寫下光輝感動的一頁。

（香港學生輔助會小學圖片）

曾桉基賽後提到：「賽前可能沒有人認識輔小籃球隊，認為我們是『魚腩部隊』! 但我們仍然相信自己，要用勝利告訴別人我們也有實力與其他強隊一同比賽。」這一戰打出輔小的代表作，成功創校史奪冠。

籃球隊的蛻變 全賴堅信「汗水會換來成果」

一直以來，輔小並不是元朗小學籃球比賽的勁旅，以往經常止步十六強。去年，謝振豪老師替籃球隊訂立目標︰兩年內闖進四強!大家都認為是天方夜譚。有誰料到，今天竟能超越目標，成就夢想。

去年開始，練習日數從每周一天加至兩天，並由兩名教練執教球隊。一位教練專責訓練隊員的體能及基本功，另一位則集中訓練攻防的策略。「付出多少的汗水，就換來多少的收穫。」教練經常勉勵球員。因此，每個小息球員都會自發性地「加操」。即使烈日當空，毫不減卻這群熱愛籃球的小伙子努力練習的熱情，從他們濕透的體育服，可見其堅毅不屈，鍥而不捨的精神，加速同學們的進步。

（香港學生輔助會小學圖片）

一時失利，反成就了往後的勝仗。

輔小出戰第一場對壘光明學校，光明學校一向是元朗區的強隊，第一場就要對陣強隊，固然為輔小的隊員帶來不少壓力。開賽不久，光明學校就採取全場緊迫的防守，缺乏經驗的輔小球員面對緊迫的防守，很快就被拋離比數。雖然半場後輔小隊員慢慢適應對手的節奏，追回不少分數，惟最後仍以19:24落敗。然而，敗仗沒有擊倒輔小球員的決心。在老師的引導下，隊員坐下來反思:「落敗並不可怕，更可視作給予我們進步空間的機會，反思落敗的原因，知己知彼，針對自己不足之處繼續提升，便能變得更強勁。」因為此役的失利，成就了往後的勝仗。

結果輔小在分組賽及淘汰賽一步一步晉級，於四強對陣天水圍靈愛小學，並以19分大勝對手，首次闖入決賽。

輔小首闖決賽 勇奪冠軍

決賽對陣東華三院姚達之紀念小學，輔小在賽前已作出針對性的部署，針對對手得分主力進行防守。然而，在進攻端上輔小未能把握機會，上半場最多落後對手8分。面對逆境，眾人咬緊牙關，奮力追分。下半場，輔小的進攻比上半場更加進取，曾桉基不斷攻擊籃底，配合蔡志暉外線投射，成功打出反擊的氣勢，最後反超對手，以5分之差勝出比賽，成功創造歷史，勇奪元朗區小學校際籃球冠軍。

延續堅毅精神，輔小以你為榮

謝老師賽後：「得到冠軍固然開心，但更值得欣喜的是看到學生的成長。第一場落敗成了我們的奪冠關鍵，對於經驗不多的輔小，輸了才知道對手有多強，自己有何不足。輔小學生對自我進步的渴求，是我最欣賞的地方。一場籃球賽32分鐘，對球員而言是吃力的事情，冠軍戰中，我們曾落後8分，就是球員抱住著一顆堅毅的心，沒有畏縮，堅持不懈，最終才能反敗為勝。我希望同學把這份體育精神發揮在其他學習和生活上，讓學校以你為榮。」

（內容由香港學生輔助會小學提供）

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