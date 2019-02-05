【校園天地】聖公會基榮小學將舉行「非物質文化遺產」大觀園

聖公會基榮小學致力推動中國歷史與中華文化，以提升學生對中國歷史和中華文化的興趣和認識，讓他們能夠欣賞及承傳中華民族的卓越精神與文明。

(聖公會基榮小學圖片)

中華民族有豐富而著優秀的傳統文化藝術，而這些文化藝術中有不少均被認定為「非物質文化遺產」，而這些文化遺產被聯合國教科文組織確定是具文化特性、激發創造力和保護文化多樣性的重要因素，在不同文化相互寬容、協調中起着至關重要的作用。

有見及此，本校舉辦跨學科主題活動——「中華文化日」以推動中國歷史和中華文化，並將我國的「非物質文化遺產」介紹予下一代，希望讓學生從小認識到我們非常珍貴的傳統文化。

(聖公會基榮小學圖片)

活動特色：

從中國歷史及文化藝術角度出發，讓學生走出課室，以生動活潑的方法了解中國文 化。 從課堂以外介紹非物質文化遺產，以推廣中國文化藝術。 透過不同的合作夥伴，為學生建構多元學習經歷。

中華文化日主題活動包括介紹不同的中華傳統文化藝術，例如：皮影戲、木偶藝術表演、醒獅、武術、粵劇......而在主題活動以外，亦加添製作麵粉公仔、製作傳統民間小玩意、傳統中國食物、紙鳶設計及十二生肖的英文話劇等特色活動，務求讓學生能從不同的學習經驗中接觸到傳統文化藝術。

我們希望為學生播下種籽，並把中國文化藝術延續到下一代。

本年度「中華文化日」

主題活動：飛「粵」大舞台 日期：15-2-2019 時間：上午8時20分至下午12時20分 地點：聖公會基榮小學

（內容由聖公會基榮小學提供）

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