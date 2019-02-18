【校園天地】愛秩序灣官立小學　體驗。服務。互動─推動跨代共融

隨著生活水平的提高，衛生條件的改善，以及醫療技術的進步，香港市民的預期壽命大幅增加，男性預期壽命已達80.5歲，而女性更是高達86.7歲。香港65歲及以上長者的人口已超過94萬，平均每年增長4.8%。老年人口的增長趨勢十分明顯。促進長者與下一代的相處之道正是愛官近年的一大關注事項。

愛官分別與香港仔坊會尚融坊、循道衛理中心、關愛動員、惜食堂等多個地區志願團體合作，透過「體驗。服務。互動」三個維度，為學生舉辦多項與長者有關的活動。在體驗方面，學校舉辦「跨越時空、嚐老體驗」活動，讓學生穿著老化體驗教材，包括戴上厚重的工作手套，穿上腳踝固定護具，戴上老花眼鏡，讓同學們進行「嚐老體驗」。他們在長者義工的指導下去闖關，透過艱困的行動過程，希望培育學生們有「愛老、尊老、助老」的觀念。

服務方面，愛官安排全級四年級約125位學生進行級本服務學習，以小組形式在社工及家長義工陪同下，到附近屋邨探訪獨居長者。學生們與長者一起聊天，一起唱歌，一起玩遊戲，為長者送上暖暖心意，藉此提升學生與人溝通和合作技巧，讓學生能夠服務區內長者，以培養關愛精神。為了延伸服務，愛官與關愛動員合作，獲東區區議會撥款資助，於2月16日開放校園，舉辦「老幼同樂賀新歲」團年飯活動，接待區內二百多位長者到校享用盆菜，由約80位家長及學生義工服務長者，並由手鐘隊、學生民歌組、家長民歌組、家長舞蹈組為長者獻上精采的節目，李飛標師傅又率領本校校友及弟子為長者醒獅助慶，熱鬧非常。惜食堂更為長者送上滿載日常用品及食物的福袋，長者收穫甚豐。

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互動方面，愛官與香港仔坊會尚融坊林基業中心合辦「教德樂課後支援學習服務」，由長者擔任義工導師協助指導學生，以一對一或一對二的形式進行功課輔導，並因應學生的學習進度及情況協助學生溫習課本，以及培養學生的責任感、善良品格及自律性。服務自2017年開展至今，共有37位長者義工幫助有需要的學生。學生參加教德樂服務後，無論是自理或自信都有大大的提升，他們期待每一次見到自己的義工叔叔姨姨，並常常分享自己的生活趣事，跨代共融的關係慢慢建立起來。

人與人之間相處貴乎尊重和關懷。年青一代越早認識與長者的相處之道，越能令社會和諧。我們都深明「家有一老，如有一寶。」但每每知易行難。愛官希望透過一個又一個的活動，令同學與長者的距離越拉越近。「老吾老，以及人次老；幼吾幼，以及人之幼。」除了關顧自己家中的長者外，同學們亦漸漸關心身邊的鄰居長者，大家一起推動跨代共融，共建關愛社區。