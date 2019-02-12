【校園天地】港澳信義會明道小學的「體驗學習」

港澳信義會明道小學致力發展全人教育，除了課堂學習，學校更安排同學經歷不同的學習體驗，括擴同學視野，透過參與活動，從實踐和觀察中建立生活智慧，從而獲得新的知識和技巧。

（港澳信義會明道小學圖片）

騎馬體驗

馬術是一項體育項目，為了讓同學認識這項特別的運動，明道小學的體育科老師安排了騎術學校參觀及騎馬體驗活動，除了可以體驗策騎馬匹及餵飼小馬外，同學亦也可與雪特蘭小馬合照。

同學們最初有點不知所措，不敢騎上馬背，但看見老師勇敢地坐上高大的馬匹，大家也願意接受挑戰。坐在馬背上，雖有左搖右晃、欲搖欲墜的感覺，但同學們還是覺得既刺激又歡樂。

乘風航之旅

五年級同學參加了「乘風航」活動。透過「乘風航」精心策劃和別具創意的海上歷奇活動，同學一起學習互相扶持，彼此攜手合作接受挑戰。透過這次活動，學生可以：

．加強創造力和解決問題的能力，改善人際關係

．培養欣賞事物的能力、關懷別人的態度和環保意識

．增加自信，養成獨立處事的能力及團隊合作精神

．這是一個難忘的體驗，大家都上了寶貴的一課！

暢遊童夢城

明道小學也會為同學安排不同類型的試後活動。今年，同學們參加了「童夢通識遊學園」的職業體驗，一起嘗嘗當飛機師、機場特警、助產士、太空人、救護員等的滋味。同學們因為能體驗不同行業的崗位而拓展視野，眼界大開！

升中歷奇

對於即將小學畢業的六年級同學來說，「升中」確實是一項挑戰。輔導組有見及此，特別在去年六月份為六年級同學安排了一個別具心思的活動──「升中歷奇」。「升中歷奇」包含數個活動，讓學生挑戰自我，學習信任團隊，勇敢地踏出自己的「安全區」，然後感受那份超越自我的滿足感。

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（內容由港澳信義會明道小學提供）

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