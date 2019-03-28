【綠置居】首日揀樓16人甩底　全日售出44伙

今期綠置居項目、位於長沙灣東京街的麗翠苑今日（28日）起開始揀樓，房委會稱首日共邀請60名中籤者，不過最終只有44人到場，即「甩底率」達26.7%；而首日揀樓共售出44個單位。

位於長沙灣東京街的麗翠苑今日（28日）起開始揀樓。（張浩維攝）

房委會指，今日邀請60人到觀塘綠置居銷售小組辦事處揀樓，最終有44人到場揀樓，並共售出44伙。

根據揀樓次序，受公屋清拆計劃影響的家庭申請者可優先揀樓。（張浩維攝）

房委會稱，明日（29日）將邀請60人到場揀樓，並分三個時段進行。房委會又指，今期綠置居的每日銷售情況，會於每個工作天晚上7時由電腦更新資料，然後在位於觀塘綠置居銷售小組辦事處的特設屏幕顯示（屏幕顯示會開放至晚上10時）。

而每日晚上10時後，申請人亦可致電房委會銷售熱線2712 8000查詢麗翠苑最新可供選購單位的數目。

+ 3 + 2

今期綠置居分別為「家有長者優先選樓計劃」預留750單位配額，另為一人申請者預留250個單位配額。根據揀樓次序，受公屋清拆計劃影響的家庭申請者可優先揀樓，其次為「家有長者」家庭及其他家庭，至於一人申請人的揀樓次序則排至最後，但仍以受公屋清拆計劃影響的單身者優先。

麗翠苑共設四座，合共2,545伙，單位實用面積介乎184至452呎。房委會以市價42折推售，售價介乎93.2萬元至306萬元，平均呎價為6,243元。