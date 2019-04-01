麥當勞一連三天派免費奶茶　裝App多送一杯　留意派發時間有分別

美式連鎖快餐店麥當勞今年再度舉行「全城奶茶日」，今年再度夥拍本港啡茶供應商「捷榮集團」，於明日(4月2日)早上7時起，在指定餐廳免費派發1,000杯凍/熱港式奶茶。 此外，麥當勞亦準備了「港式奶茶免費換領券」，由後日(4月3日)隨免費報章派發及可於麥當勞App下載，憑券可於4月3日至4日，到指定分店免費換領凍/熱港式奶茶（細）一杯。

▼麥當勞派奶茶詳情及新早餐菜單▼

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麥當勞由明天（2日）至周四（4日），都會有派發免費奶茶的活動，但是領取免費奶茶的條件、時間都有分別。

首先，4月2日的免費奶茶，將於全港指定麥當勞餐廳免費派發（不適用於海洋公園、亞洲貨櫃大廈、九龍灣工業中心、沙田馬場、跑馬地馬場、金鐘海富中心及機場離境大堂的麥當勞餐廳），而派發時間由早上7時開始，每店限派一千杯細杯裝凍／熱港式奶茶，將以先到先得，派完即止方式派發。

至於4月3日至4日的派奶茶活動，顧客可於4月3日在免費報章或於麥當勞App索取換領券，憑券可於4月3日至4日，到指定分店免費換領細杯裝凍/熱港式奶茶，但派發時間，則改為早上9時至晚上11時59分。麥當勞方面補充，可提供的凍或熱選擇，會因應製作情況而有所調整。

此外，麥當勞亦表示，會在4月2日一併派發「芝蛋脆雞堡」$10早餐優惠券，早餐菜單亦會在4月8日加入雙蛋脆雞堡、脆雞早晨套餐，4月底則會有炒雙蛋脆豬堡上市。