內地友人來港旅遊被強迫購物　林超英：旅遊業墮落到令人震驚地步

每日均有不少內地旅客隨團來港旅遊，「零團費」、強迫消費旅行團一度猖獗，惟在大力打擊之下，表面看來似乎有所改善。可是，天文台前台長林超英今日（4日）在其個人網誌《草雲居》撰文，分享有內地朋友來港參加旅行團的不愉快經歷，當時導遊取消原定行程，改為強迫購物，並強制團友最少花3000元，友人拒絕後被扣起身份證，林超英為友人向旅遊發展局和旅遊業議會求助不果，最終在警方協助下才取回證件，林超英狠批「香港的旅遊業真的要不得。」

林超英形容行業多年來存在「黑導遊」及「黑店」為「吸血蟲」，抨擊強迫消費團多年來打擊香港旅遊業為公開秘密。（資料圖片）

林超英說，近日有內地朋友求助他，指參加旅行團來港，但導遊取消原定行程，變了強迫購物，每人必須最少花三千元，朋友拒絕，結果身份證被黑導遊扣起，索取贖款。林為該友人花上整整一個下午時間打電話給旅遊發展局和旅遊業議會但未能協助， 最終報警求助。

林超英形容行業多年來存在「黑導遊」及「黑店」為「吸血蟲」，抨擊強迫消費團多年來打擊香港旅遊業為公開秘密，案例亦時有發生，嚴重損害香港聲譽，官員和把關機構未有決心打擊這班害群之馬。

前天文台台長於個人網站撰文說，為該友人花上整整一個下午時間打電話給旅遊發展局和旅遊業議會但未能協助， 最終報警求助。（網上截圖）

林又說，當局應該下定決心打擊這些害群之馬，否則只會令其更加猖狂，傷害循規蹈矩的旅遊業從業員的利益，林超英更指，若繼續放任會「令內地同胞憎恨香港，絕非香港之福。」痛批港旅遊業「墮落到令人震驚的地步」。

▼內地客「隱世」打卡點 總有一處喺你屋企左近？▼

+ 11 + 10 + 9

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票(立即購票 Link ：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b)

按此瀏覽武博專頁(武博專頁 Link ：https://hk01.app.link/ymA7UrZiqV)