林超英親述內地友人訪港遇黑導遊　低團費玩四天　堅稱非「貪平」

香港是不少內地人的熱門旅遊目的地，惟零團費、強迫消費屢禁未止，前天文台台長林超英在其網誌稱，他有一位內地友人參加旅行團來港期間被強迫消費，更一度導遊被扣起證件。 林超英接受《香港01》親述事件經過，他說，事主是他在一個青海交流團認識的學生，與其父母參加一個港澳四日三夜團，慶祝大學畢業，行程包食宿及遊覽主題公園，不過每人團費僅500元（人民幣，下同）。但林超英堅稱對方並非「貪平」，又指若不解決「黑導遊」問題，只會令其坐大，傷害循規蹈矩的旅遊業從業員的利益。

來自青海的馬同學原以為花500元到港澳旅遊，卻遇上購物團問題。（資料圖片）

前天文台台長林超英向《香港01》記者表示，疑遭黑導遊強迫消費的友人，是一名姓馬的內地女學生，早前在一個青海交流團上認識。馬姓女生上月與父母到廣州自由行旅行，慶祝即將大學畢業，期間她被街招廣告上的「香港澳門四天三晚遊」所吸引，於旅行社的安排下每人花500元，即合共1500元報團，翌日出發。

在本周二（2日），即來港的第一天，行程尚算正常，馬同學到港後，即被安排花一小時「快閃」遊海洋公園、到淺水灣遠望豪宅及到山頂，由於入住酒店時需證件登記，因此她的證件早被導遊收起。

行程中會到淺水灣「觀賞豪宅」。（資料圖片/羅君豪攝）

而直至第二天，行程開始「走樣變形」，馬同學早上吃早餐後，便是「惡夢開始」，導遊指行程有變，本來遊黃大仙廟、會展、「港督府」、女人街、蘭桂坊、許願樹、天壇大佛、蠟像館的行程變成購物日，期間有人強調每人最少要花費3000元「買手信」。馬同學聞言即拒絕，指報團時說明第二日會離團找朋友，導遊態度亦顯得不悅，拒發還身份證及不願提供再次集合的地點，只留下電話指可作聯絡。

協助馬同學的林超英說，當時他認為旅行社做法不當替其理論，但導遊一度不接電話，聯絡上之後，對方態度惡劣，又斥三人不欲購物，要以每人200元「贖回」身份證。於是林超英為他們向旅發局、旅議會等投訴，旅議會職員曾提供協助，但導遊拒絕合作。

馬同學出示的單提只列名入住三晚酒店，職員口頭指其中兩晚留港，惟導遊以行程有變為由，舉團提早到澳門。（被訪者提供）

其後，林超英到紅磡警署報案，於警員調停下，於尖東一內地團購物點順利取回身份證離開。林超英說，事件中馬同學有感被導遊威嚇，她說：「導遊話你又不買東西，我要給你住給你吃…」認為香港「不是好地方，好感只餘下乾淨過廣州。」

馬同學所參加的旅行團，團費低至每人500元，到港澳玩四日三夜還要包食宿及主題公園，但林超英堅稱，相信對方並非「貪平」，因為青海物價低，加上對方為學生，而且根據馬同學提供的行程簡介，旅行團聲稱是由「廣州十佳優秀旅行社」的「中國國際旅行社」舉辦，故她不以為意。據悉，此團的10多名旅客，大多為長者，不少人因人在異鄉「無力對抗」，只能花錢買手信。林超英質疑，當局打擊「黑店」、「黑導遊」不力，令香港的形象受損，惟問題一直未有解決，更有越加嚴重跡象：「其實你唔解決佢，只會越嚟越坐大！」

根據旅行社的宣傳單張，當中未有提及購物行程，並於行程第三日到澳門。（被訪者提供）

最終，林超英帶馬同學一家品嚐適合她們口味的清真菜，還帶她們了認識「香港真實一面」：「我要代香港人道歉，帶佢哋行下消消氣啦！剛巧經過到地產鋪，即嚇到佢傻呀！嚟香港當然要知香港啲地有幾貴啦，佢根本唔知香港（物價）貴到咩地埗。」

在休息一晚後，馬同學一家昨天早上經港珠澳橋離開，惟此行令她對香港留下壞印象：「佢係好無癮，一見到人工島關口寫住珠海就好安樂，話有親切感，佢當然永遠都唔敢嚟啦！」

林超英形容行業多年來存在「黑導遊」及「黑店」為「吸血蟲」，抨擊強迫消費團多年來打擊香港旅遊業為公開秘密。（資料圖片）

旅議會總幹事陳張樂怡表示，議會周三中午收到林超英來電查詢，惟由於他未能提供接待其內地朋友的香港旅行社名稱、香港導遊名稱，以及曾經進入的店舖的名稱等資料，而林提供的導遊電話號碼也不在會方的導遊名冊資料庫之內，故無法跟進，只能夠建議林的朋友尋求警方協助，及向內地的組團社和執法當局投訴。

她續說，如證實香港導遊扣起旅客的旅遊證件，除非導遊能夠提供充分和合理的原因，否則將會因違反《導遊作業守則》而受到處分，包括警告或暫停導遊證，以及記分。旅客返回內地之後，如果能夠搜集到相關資料，可以聯絡議會，會方將繼續跟進。

旅發局發言人則說，一般而言，旅發局會因應投訴性質，向旅客提供最快及最合適的協助。如果事件涉及旅行團，會馬上聯絡負責監管旅行社的香港旅遊業議會，以及其他相關的機構或部門 （如警方），以便儘快適切地解決事件。