轟政府不著緊改善院舍質素　張超雄憂難趕及今屆會期內提修例草案

港府已初步完成安老及殘疾院舍法例討論，惟相關報告仍未出爐，工作小組成員、立法會議員張超雄及邵家臻今(8日)發表民間方案，要求規範新建院舍人均面積至16平方米(即8+8方案)，現有院舍過渡期則分階段於10年內完成，另爭取由自然人出任院舍持牌人，加強問責性，亦希望將有關方案加入公眾諮詢。 張超雄憂慮政府無法趕及於本屆立法會期內，提交修例草案，令落實期一拖再拖，質疑政府態度不著緊，未有盡力改善院舍質素。

張超雄質疑政府沒着緊改善院舍質素。

「康橋」虐老風波揭發院舍良莠不齊、社署監管不力，港府終在2017年召開工作小組，檢視院舍相關法例及實務守則。小組磋商接近兩年時間，已相繼就多個範疇「拍板」，包括敲定新建的高度照顧院舍最低人均面積提升至9.5平方米，現有院舍則分設8年逐步過渡；中度及低度照顧院舍方面，相關標準將提高至8平方米；至於持牌人方面，則已決議由指定負責人「孭飛」，現正等待政府一方完成撰寫報告。

張超雄及邵家臻則建議，新建院舍人均面積需達到16平方米，現有院舍則可分階段，在10年內提升至9.5平方米或以上。有意見認為提升人均面積，或會令院舍出現倒閉潮，邵家臻則認為立法會討論修例需時3、4年，加上修例後現有院舍可擁10年時間過渡，逐步提升人均面積，認為院舍有足夠時間準備。

促社署限制轉讓牌照

兩人亦同時建議由自然人擔任院舍持牌人，張超雄解釋，雖然小組建議由「指定負責人」作院舍持牌人，問責性已有所加強，「好過完全無」，但他憂慮，私人院舍或可借灰色地帶以他人「頂包」，實質上未能加強監察，要求未經社署允許下，不能轉讓牌照。

他又質疑，報告至今仍未見蹤影，質疑政府沒着緊改善院舍質素，擔心沒有機會在本屆立法會見到相關成果。