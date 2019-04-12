【有片】一場演唱會炒至10萬　淘寶微博均現黃牛

樂壇兩位天后鄭秀文和容祖兒，將於暑假在紅館舉辦演唱會，門票一開售便迅速一掃而空，網民紛紛大呻「好難買！」。這邊廂有人撲不到飛，另一邊廂就有出售黃牛飛，大大小小的Facebook專頁和各個門票交易平台，湧現各個日子、場次和價格的門票，全以「炒價」放售，當中最高叫價一張接近10萬元。記者親自問價，點擊影片看看黃牛黨叫價有多誇張。

在門票交易平台StubHub可以見到，容祖兒演唱會首場，原售價為980元的門票，炒至30888元，是此場演唱會最貴炒場。但「一山還有一山高」，比容祖兒稍早舉行演唱會的鄭秀文演唱會門票，叫價更是令人震驚，同樣是首場最高票價的門票980元，竟然炒至一張96800元，接近原價99倍，昂貴得令人咋舌。

門票交易平台StubHub上，可見鄭秀文演唱會炒至高達96800元。（網上截圖）

記者在其中一個轉售演唱會門票的Facebook專頁上，查詢過數名賣家，原價380元、680元和980元的鄭秀文演唱會，一經黃牛轉手，售價由1200元至6000元不等。

香港演唱會的觀眾不只有香港人，也吸引內地旅客前來觀賞。相信不少內地人也會在淘寶、微博等平台，透過代購嘗試預訂門票。微博上有人出售鄭秀文演唱會門票，列出門票的細項，其中一張門票，座位於第二行，索價8000多元人民幣，相等於大約港幣9500元。

另外淘寶上都有不少代購，記者查詢過一間代購店，鄭秀文演唱會首場980元門票要先付人民幣500元訂金，但確實價錢是「海鮮價」，店主指待確認座位後，方能確認正式價錢。另一間則需人民幣2960元，並聲稱可確保座位在前15行內。

不過黃牛亦有「失手」的時候，好比古巨基今次演唱會，在轉售演唱會門票的Facebook專頁上，有人以近6折價錢「放飛」，實在是得不償失。

演出業協會今天（12日）召開記招，演出業界主席陳淑芬指，康文署提出將紅館及伊館等政府場地舉辦的演唱會活動，公開發售票比例由兩成增至三成，無助於解決黃牛問題，只會令炒風依然熾熱。協會提出三項方法，包括要求政府堵塞法律漏洞、提出清晰立法時間表，以及盡快升級提升售票系統，打擊黃牛黨，又希望政府加強公眾教育。