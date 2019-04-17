再有港商曾進口受李斯特菌污染法國芝士　食安中心籲勿吃

食環署食安中心今日（17日）表示，據歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統提供的最新資料，確認再有一間本地進口商曾進口、並已分銷一批疑受李斯特菌污染的法國芝士。中心呼籲市民不要食用「Beillevaire」品牌部分批次的「Brillat Savarin」芝士。

食安中心昨日公布數批法國進口芝士疑受李斯特菌污染需回收後，再接獲歐洲聯盟委員會預警系統的最新通報，指另一本地進口商「思萊實業有限公司」亦曾進口受影響產品。中心跟進調查，確認該進口商曾進口受影響產品，並已全部分銷。受影響產品資料如下：

產品名稱：Brillat Savarin 品牌：Beillevaire 來源地：法國 進口商：思萊實業有限公司 批次：1900307B、1900437B、1901105、1901542B、1901757、1901933B、1902075B、1902379B、1902791及1903446B 此日期或之前食用：2019年2月10日至4月21日

李斯特菌在在冷藏低溫下可繁殖

中心發言人提醒，李斯特菌雖在一般烹煮溫度下能被輕易消滅，但卻可在冷藏低溫下生存和繁殖，身體健康者受感染後或會出現發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等徵狀；而初生嬰兒、長者和免疫力較低者，更可能出現敗血症及腦膜炎等嚴重併發症，甚至死亡。而孕婦感染李斯特菌更可致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患嚴重感染。

中心呼籲持有受影響產品的業界亦應立即停止使用或出售，而市民亦應停止食用有關產品。由於現時該進口商已按中心指示展開回收，市民如有查詢可於辦公時間致電進口商熱線3106 4722。 中心表示，會就事件通知業界，並繼續調查及跟進事件。