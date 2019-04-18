【校園天地】九龍城浸信會禧年（恩平）小學　踏上紅館舞台初體驗

踏上紅館舞台，是不少香港歌手的夢想，對小學生來說，更是一場遙不可及的夢。因一次偶然的機會，九龍城浸信會禧年（恩平）小學夏威夷小結他班的學生有機會踏上紅館舞台，一個被喻為當今演藝界最具代表性的演出舞台，那絕對是不一樣的體會。此次體驗不但為他們帶來了寶貴的回憶，也令他們的音樂學習道路上增添色彩。

夏威夷小結他班的五位學生，早前有幸得到Music Rider HK的邀請，於四月五日至六日為I love you Boyz《艾粒Boom紅館激戰》中演出。由獲邀至公演，只有數星期的時間，同學們一知道被選中後，心情既興奮又緊張，開心的是有如此難得的機會，緊張是擔心應付不來，畢竟他們學小結他的時間不是太長，有的學了半年，其中一位更只學了兩個月。要純熟地運用不同彈奏技巧及和弦來演奏三首樂曲對他們來說一點也不容易。

為了預備這次演出，同學們不但發揮他們的自學精神，在網上尋找和弦指法，更要求老師加時練習，務求在參加Music Rider HK安排特訓前把歌曲練好。對他們來說，這次絕對是越級挑戰，在練習的過程中面對不少的困難，當中也有洩氣的時候，但憑着「幸運遇着你，心中喜與悲，櫻花飄過訴說理想一世銘記」-- 其中一首他們表演歌曲《AKB友達》的歌詞，加上導師和同學們不斷互相鼓勵下，在短短數星期內，他們不但學懂彈奏新歌，還把歌曲背好，練習相應的動作、台型、走位，彼此之間更建立了一份深厚的情誼。

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到正式表演那天，他們一早就到紅館準備，換好衣服後就立刻開始綵排。在第一次綵排時，同學們緊張得連笑容也沒有了，老師也緊張起來。回到後台，老師再次肯定他們的努力和水準，鼓勵他們，同時又怕他們太緊張，失去不易建立的信心。到下午第二次綵排，他們表現已經自然多了。隨著美妙的旋律奏起，演唱會正式開始了。他們一步步踏上紅館的台階，與I love you Boyz的甄子康（少爺占）、唐劍康（Donald)及口琴冠軍的CY Leo同台演出。首先演奏的是一首七十後及八十後一定很熟悉的《同一屋簷下》主題曲，緊接著是兩首講述友誼之歌 —《AKB友達》及《中居與正廣》，大家彈奏技巧及動作都很出色。而第二晚的演出更顯精彩，同學不但面掛笑容、滿有自信地演出，更能與I love you Boyz有即場的互動，令台下的老師及家長也很感動。而觀眾熱烈地拍掌、震耳欲聾的歡呼聲，拿着手機拍照都是給表演小結他的同學們最大、最直接的鼓勵和支持。

經過今次演出，深願同學們會更珍惜每次演出的機會，繼續能在不同的舞台上發熱發亮，賺取的是經驗，獲得的是努力換來的成果與肯定，在生命上添上更多的色彩。

（內容由九龍城浸信會禧年(恩平)小學提供）

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