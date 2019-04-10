【校園天地】九龍城浸信會禧年（恩平）小學　親子閱讀工作坊

2019年3月28日，九龍城浸信會禧年(恩平）小學的禮堂裏瀰漫着一種特别的味道，有媽媽濃濃的愛意，有孩子甜甜的笑聲，還有在空氣中久久不散的溫暖。哪是什麼呢？ 就是家長和孩子共同閱讀時發出來那奇妙的香氣。

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九龍城浸信會禧年(恩平）小學家長教師會邀請「德慧文化 Life Reading繪本館」張王淑蕙女士於下午舉辦了一場親子閱讀體驗工作坊，分享親子共讀的技巧，然後讓孩子和家長一同實踐，體會箇中樂趣。

講者先和孩子家長來一些熱身遊戲，透過一本繪本圖書，大家一起模仿不同的動物，孩子們可樂翻天了，家長也給孩子們逗樂了，共讀的氣氛就此展開。

除了家長與孩子說故事之外，他們也可以一起創作故事，孩子們妙想天開的為故事主角解決難題，還可以和其他同學彼此分享，互相欣賞。原來就一本故事書，玩法是這樣的多，孩子的笑聲可以這樣的嘹亮，媽媽的眼神可以這樣的滿足。

「腹有詩書氣自華」，讓閱讀成為孩子一生的朋友，學校和家長也為此努力，攜手合作，同心孕育孩子，讓他們活出充滿香氣的人生。

（內容由九龍城浸信會禧年(恩平)小學提供）

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