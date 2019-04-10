【校園天地】九龍城浸信會禧年（恩平）小學　小學生去CAMPING

可能很多家長和同學都嘗試過一大班朋友去Camp的滋味。在陌生環境中和朋友暢談一番，齊齊到天明的時光確是難忘。但你又有沒有想過，能有機會在熟悉的校園過夜，體驗一下校內Camping的滋味？九龍城浸信會禧年(恩平)小學校友會幹事聯同老師、社工、教會同工，特為應屆畢業的六年級同學舉辦了豐富又精彩的兩日一夜「小學生去Camping」活動，讓他們更能珍惜彼此間的友誼，留下美好的小學生活回憶。

這天，同學們放學回家後，換過便服，帶備一些簡單的宿營物資後，便急不及待趕回學校參加小學生去camping的活動。打頭陣的活動是好玩又刺激的破冰遊戲，讓同學們在歡樂的氣氛下展開這次Camping的旅程。

吃過老師和同學合力預備的豐富晚餐後，便是緊張刺激的黑夜探險活動：同學經過黑漆漆的走廊，途中需要應付五關考驗，名副其實要過五關斬六將。完成活動後便把剛剛寫好的《寫給三年後的我》的信交給「熊貓大哥」，還要拍片留言，相約三年後回來母校拆看寫給自己的信和齊齊觀看短片。

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經過一連串緊張刺激的黑夜探險活動後，迎來的便是「明日之後」The Day After Tomorrow活動：透過三個不同的小遊戲，讓同學們去思想並感受生命中會面對不同的情況，明白如何藉着信仰幫助他們學會珍惜現在擁有的關係。同學們用畫表現創意，用文字表達自己，用說話學習溝通，強化群體互動性。活動完結時，導師們更為同學們祈禱，獻上由衷的祝福。

終於到了休息睡覺的時間了，睡前當然少不了傾吐心聲，互相交心的時間，這樣完滿的一天便過去了。第二天早上，老師為同學安排了別開生面的舒展筋骨運動時段和分組運動比賽，讓同學鍛煉身體之餘，學習團隊合作，提升觀察力、判斷力及組織策略能力。同學都非常投入，全力以赴，努力超越自己。

一場精彩的比賽為兩日一夜的「小學生去Camping」活動劃上了完美的句號。謝謝師兄師姊為應屆畢業同學提供這項難能可貴的經驗，相信也成為同學們寶貴而美好的回憶。願各位畢業生能記住在禧年(恩平)的學習日子！願這些回憶陪伴各位畢業生繼續成長！

（內容由九龍城浸信會禧年(恩平)小學提供）

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