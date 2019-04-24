【佔中判刑】陳淑莊患腦膜瘤　若腫瘤黏連神經線　術後或有後遺症

佔中九子案今日（24日）判刑，立法會議員陳淑莊呈交腦部掃描報告腦部有健康問題，或需在兩周內緊急接受手術，獲准押後至6月10日判刑，她其後交代確診患腦膜瘤，腫瘤直徑達4.2厘米，有生命危險。 香港大學醫學院腦內科教授張德輝指，做手術切除腫瘤有一定風險，若腫瘤部分與神經線黏連，或需犧牲某段神經線，術後感官神經如面部肌肉、手腳協調能力等或受影響。 腦神經外科醫生彭家雄則稱，若不想影響重要器官功能而保留部分腫瘤，病人需續接受電療或化療的療程。

腦膜瘤「比乒乓波大」 近期面部麻痺

陳淑莊今日（24日）步出法院後詳細交待病情，她形容頭內的腦膜瘤「比乒乓波大」，直徑達4.2厘米，壓住腦幹令其彎曲，亦有部分腦血管及神經線被壓住，近期有頭暈、面部麻痺、作嘔等情況。醫生建議她盡快做手術切除腫瘤，術後或需接受電療或化療。她將於明天（25日）早上進行手術前顯影檢查。

張德輝指腦膜瘤成因不明，或與遺傳因子及幅射有關。（資料圖片）

手術風險：流血不止、損害神經系統​

香港大學醫學院腦內科教授張德輝解釋，腦膜瘤的成因不明，或與遺傳因子有關，最近亦有些研究指手機幅射與腦膜瘤有關連。由於腦膜瘤生長速度較慢，病人或需「十年八載」才會發現腫瘤，多數病人在中年發病，而本身患有「神經纖維瘤綜合症」的人屬高危群組。

張德輝續指，陳淑莊的腫瘤體積頗大，而腦部空間有限，腫瘤自然會壓迫住小腦、腦幹等部分，嚴重會致手腳活動失調。張又稱，腫瘤較大，做手術時開頭骨或要開較大範圍，手術期間除了有流血不止的風險，亦有可能損害神經系統。若腫瘤部分黏連着腦部神經線，又要切除全部腫瘤的話，某些神經線就需要被「犧牲」，術後感官會受影響。

術後病人需接受長時間觀察，張德輝形容「覆診係成世」，若良性腫瘤未完全切除，需密切觀察腫瘤會否變化為惡性。他認為檢查後兩周內做手術切除腫瘤，屬合理等候時間。

彭家雄（左三）指，手術對感官神經的影響視乎哪段神經線受損。（資料圖片）

不切除整個腫瘤 需再電療或化療清除

腦神經外科醫生彭家雄稱，若不想影響重要器官功能而選擇不切除整個腫瘤，剩餘的部分需靠電療或化療清除。他又解釋，哪些感官受損視乎腫瘤影響哪一段神經線，他舉例指，若手術期間第五條神經線受損，會令面部感官及眼角膜無知覺；若第七條神經線受損，會引致面歪或面癱；若第九、十、十一神經線受傷，則會令病人出現吞嚥困難、聲沙等情況。

彭家雄透露，腦膜瘤每年只增大一至兩毫米，99%病人的腦膜瘤均屬良性，按世界衞生組織的定義，腦膜瘤分為四級，第一級屬良性，只需完全切除腫瘤便可康復；第二級代表或有細胞變異；第三級細胞已開始變「惡」，被介定為癌症，復發機會率高，而第四級則更甚。

腦神經內科醫生黃震遐補充指，由於腦幹附近有很多血管，腦膜瘤若壓住血管，阻礙血液流通，嚴重可引致中風。

今次並非首次有政界人士患腦部疾病，與陳淑莊同屬公民黨的前黨魁余若薇2007年發現腦部有俗稱「血管瘤」的動脈瘤，體積約3毫米，當時她並無接受手術治療，血管瘤若爆裂或會導致顱內出血；港鐵主席馬時亨則於2008年擔任商務及經濟發展局局長期間，因發現患有腦血管畸形而向特首請辭。