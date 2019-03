38歲劉鳴煒又再封盤？　情傾24歲大台新聞主播趙慧奈

有傳明珠台新聞主播趙慧奈係劉鳴煒新歡。

富商劉鑾雄(大劉)之子劉鳴煒與前妻Wendy於10年離婚後,感情生活並不孤獨。身邊除出現過金融之花Estella外,去年亦被影到與長髮女子約會,而近日,出現喺劉鳴煒身邊嘅,似乎係無綫明珠台新聞主播趙慧奈(Keina)。



想放閃但又唔想咁高調?放同一角度拍攝嘅相先係高招,再加上一模樣嘅caption同差不多嘅hashtag,其實好冧。

有指二人去年10月已開始交往,今年情人節仲一齊住私人飛機去睇北極光,又前日係趙慧奈生日,雖然喺佢IG就未有出現男友劉鳴煒嘅蹤影,但二人差不多時間出po,並同樣寫下「Dragged to 大館 to be Instagrammed.」。由於劉鳴煒其中一個hashtag是「instagramwife」,令唔少朋友都感到十分好奇,為此劉鳴煒就貼上了一篇外國以「IG老公革命」的報導,文章內容大概係講述由美國總統奧巴馬,到Beyoncé老公Jay-Z,無論係幾了不起嘅大人物,結果都只會淪為幫女友影相嘅「幕後工作人員」、被外間冠上「「IG老公」(Instagram Husband)嘅名銜。照咁睇,劉鳴煒是否暗示了自己係趙慧奈嘅人形自拍棍呢?

有傳二人喺惰人節一齊去睇北極光,而喺趙慧奈ig,就有張星空照片,並寫上「You are my moon and all of my stars.」字句

喺趙慧奈ig中,除有男友視角相片外,其中一張由高空所拍攝嘅照片,只見湖面原來係由心形圖案組成,趙慧奈配上字句「Always believe something wonderful is about to happen. 」(永遠相信一些美好的事情即將發生。),而喺劉鳴煒嘅ig上,於情人節當日,亦出現了同心心湖嘅照片,並配上「#happyvalentinesday」。]



左邊係劉鳴煒情人節當日上載嘅照片,右邊係趙慧奈本月初上載嘅照片。

剛踏入24歲嘅趙慧奈係中日混血兒,去年底在港大取得學士學位,曾於NOW新聞台當實習記者嘅佢,依家已經係明珠台新聞主播。既有樣又有學識又夠上進,雖然同38歲嘅劉鳴煒年齡上略有差距,但相信絕對唔會影響二人感情。

