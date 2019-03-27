38歲劉鳴煒又再封盤？　情傾24歲大台新聞主播趙慧奈

有傳明珠台新聞主播趙慧奈係劉鳴煒新歡。

富商劉鑾雄（大劉）之子劉鳴煒與前妻Wendy於10年離婚後，感情生活並不孤獨。身邊除出現過金融之花Estella外，去年亦被影到與長髮女子約會，而近日，出現喺劉鳴煒身邊嘅，似乎係無綫明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）。



想放閃但又唔想咁高調？放同一角度拍攝嘅相先係高招，再加上一模樣嘅caption同差不多嘅hashtag，其實好冧。

有指二人去年10月已開始交往，今年情人節仲一齊住私人飛機去睇北極光，又前日係趙慧奈生日，雖然喺佢IG就未有出現男友劉鳴煒嘅蹤影，但二人差不多時間出po，並同樣寫下「Dragged to 大館 to be Instagrammed.」。由於劉鳴煒其中一個hashtag是「instagramwife」，令唔少朋友都感到十分好奇，為此劉鳴煒就貼上了一篇外國以「IG老公革命」的報導，文章內容大概係講述由美國總統奧巴馬，到Beyoncé老公Jay-Z，無論係幾了不起嘅大人物，結果都只會淪為幫女友影相嘅「幕後工作人員」、被外間冠上「「IG老公」（Instagram Husband）嘅名銜。照咁睇，劉鳴煒是否暗示了自己係趙慧奈嘅人形自拍棍呢？

有傳二人喺惰人節一齊去睇北極光，而喺趙慧奈ig，就有張星空照片，並寫上「You are my moon and all of my stars.」字句

喺趙慧奈ig中，除有男友視角相片外，其中一張由高空所拍攝嘅照片，只見湖面原來係由心形圖案組成，趙慧奈配上字句「Always believe something wonderful is about to happen. 」（永遠相信一些美好的事情即將發生。），而喺劉鳴煒嘅ig上，於情人節當日，亦出現了同心心湖嘅照片，並配上「#happyvalentinesday」。]



左邊係劉鳴煒情人節當日上載嘅照片，右邊係趙慧奈本月初上載嘅照片。

剛踏入24歲嘅趙慧奈係中日混血兒，去年底在港大取得學士學位，曾於NOW新聞台當實習記者嘅佢，依家已經係明珠台新聞主播。既有樣又有學識又夠上進，雖然同38歲嘅劉鳴煒年齡上略有差距，但相信絕對唔會影響二人感情。

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