【非洲豬瘟】豬商料每小時可銷毀400豬　復市後銷量及價格或稍跌

上水屠房出現本港首宗非洲豬瘟案例後，政府欲銷毀屠埸內約6,000隻豬，豬肉批發商不滿，一度拒絕讓政府「殺豬」，雙方昨終達成共識，料最快今午起殺豬。 豬肉行總商會理事長許偉堅今(13日)在電台節目中表示，預計每小時可殺400隻豬，期望三、四天可完成消毒，下周一前復市，他估計復市首日銷量會下跌，但稱價格不會增加，反可能會稍低於現時價格。

豬肉行總商會理事長許偉堅透露，政府願意賠償2000萬元，平均每隻豬賠償額為3000元，當中以本地黑毛豬最貴，每隻賠5000元。（資料圖片／鄧詠中攝）

許偉堅今在港台節目《千禧年代》中表示，需銷毀的6000隻豬有5800隻都來自內地，只有約200隻為本地豬。他稱，「殺豬」時會同時開兩條生產線，每小時料可殺400隻豬。現時有6000隻豬需銷毀，換言之「殺豬」約需時15小時。

他指，銷毀豬隻工序繁複，從業員會盡量配合，希望盡快完成，隨即進行清潔消毒，冀下周一可全面恢復供應市場。

肉商無奈接受2000萬元賠償

許偉堅又稱，肉商是無奈接受2000萬元的賠償，而在租金、運輸、從業員薪金等方面均有損失，並擔心需時重建顧客的信心，他指當非洲豬瘟殺入廣東省時，已令部分市民失去對食用豬肉的信心，當時重建信心亦需四、五個月，他相信今次復市時，銷量亦會有所下跌，而售價就盡量保持以往價格，更形容價格可能稍低。他強調，近日劏豬時並未見豬隻有異樣。

近百名豬商代表不滿政府殺豬的安排，昨天早上曾一度在上水屠房推出6隻大肥豬，擋在屠房入口抗議。（資料圖片／鄧詠中攝）

荃灣屠房關閉 因本地豬農坐地起價

被問到荃灣屠房關閉的問題，他重申是因有本地豬農坐地起價而令豬商寧願不做生意，「由1600元一擔變到3800元，買手話唔買啦，話2800元啦，買返嚟都賣唔到出去。」他強調，並非因買手欲施加壓力予政府才關閉荃灣屠房，「如果我有咁大能力，上水就唔畀佢劏啦！」

對於有豬農要求分流內地豬及本地至至上水屠房及荃灣屠房，許認為「好麻煩」及「好複雜」，需研究是否可行。

聽眾批評港府失職 未做好預防工作

許偉堅及兩名聽眾都批評政府在是次事件失職，聽眾陳先生斥港府明知內地爆發非洲豬瘟已久，但防疫仍慢人一拍，警戒性低；而聽眾何太就指責政府沒有做好預防工作，令6000隻豬無辜喪生，「人類自掘墳墓，咩都掉落堆填區。」