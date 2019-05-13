【非洲豬瘟】政府賠償2000萬元予豬商　本地黑毛豬最貴每隻5000元

上水屠房出現本港首宗非洲豬瘟案例後，政府欲銷毀屠埸內約6,000隻豬，惹來豬肉批發商不滿，豬商昨天終與政府達成共識，願意配合「殺豬」。 豬肉行總商會理事長許偉堅今(13日)在電台節目中透露，政府願意賠償2000萬元，平均每隻豬賠償額為3000元，當中以本地黑毛豬最貴，每隻賠5000元。他期望，下周一前可以恢復活豬供應。

豬肉行總商會理事長許偉堅透露，政府願意賠償2000萬元，平均每隻豬賠償額為3000元，當中以本地黑毛豬最貴，每隻賠5000元。（資料圖片／鄧詠中攝）

許偉堅指，政府願意作出賠償，總賠償額約2000萬元，每隻豬平均賠3000元，當中因應豬隻種類與重量而有所不同，國內欄豬每隻賠償2500至2800元；而最貴的是本地黑毛豬，每隻賠償約5000元，許偉堅解釋，因本地黑毛豬體型大，原本定價亦較其他豬種為高，約售2200至2500元一擔。

料今午可開始「殺豬」 下周一前可有新鮮豬再供應

許偉堅表示，現時上水屠房正在點算豬隻數目及作賠償登記，料在今天中午可以開始「殺豬」；他又認為，在現行科技下，3天應可已完成清潔消毒，再交由專家檢驗，期望在下周一前可以有新鮮豬肉供應市場。他並指，因應今次事件，業界會與政府高層、專家保持溝通，改善未來如再有疫情時的安排，令市民放心。

近百名豬商代表不滿政府殺豬的安排，昨天早上曾一度在上水屠房推出6隻大肥豬，擋在屠房入口抗議。（資料圖片／鄧詠中攝）

荃灣屠房一度叫價太高 以致無人買

早前有本地豬農批評，上水屠房與荃灣屠房的買手為威脅政府，而關閉荃灣屠房，令本地豬隻亦無法供應市場。許偉堅今指，由於爆發非洲豬瘟，位於深圳的清水河中轉站亦需關閉以進行消毒，故沒有內地豬送往荃灣屠房，雖然荃灣屠房仍可接收本地豬，但由於本地豬在上周六(11日)時拍賣價增至3500元一擔，本地豬農叫價太高，以致無人購買，加上本地豬數量不足以維持屠房成本，「每日要劏500隻先夠皮㗎嘛，得幾十隻，開都蝕，不如唔好開！」