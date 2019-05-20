【居屋2019】何文田冠德苑膺樓王高層望維港　擁最強校網即買即住

房委會5月30日正式接受新一期居屋申請，六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位。 何文田常樂街冠德苑，由於位處半山，部分高層單位料可遠眺維港海景，亦有單位面向一片翠綠草地；其中更有300多伙屬於逾500平方呎的大單位，加上坐落於名校網，料極受家庭買家歡迎。該屋苑已近完工，預料買家可「即買即住」。不過，冠德苑的售價及呎價是六個項目中最高，在市價五九折下，最貴單位售529萬元，入場價亦要325萬，成為今期居屋的「樓王」。

冠德苑的售價及呎價是六個項目中最高，最貴單位更售529萬元，成為今批居屋的「樓王」。（李澤彤攝）

冠德苑設有三座大廈，合共提供603伙，預計落成日期為今年9月30日。由於揀樓程序將在今年11月進行，料買家購入單位後可「即買即住」。

位於名校網 料部份單位可望海

何文田坐落於34校網，故相關樓盤一向深受家長歡迎。冠德苑擁有「最強校網」，不少有名校位處該區，包括陳瑞祺（喇沙）小學、協恩中學附屬小學等；至於中學，則有喇沙書院、華英中學等。

此外，冠德苑位於何文田半山上，料高層單位可遠望維港海景，是今期居屋可望海景的三個屋苑之一。同時，另一面單位更直望東何文田配水庫遊樂場，入目是一大片草地，景觀開揚，質素可媲美私樓。

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大單位為主 呎價最高

冠德苑的603伙中，有288伙的實用面積約444至451平方呎，其餘的315伙則屬於562至568平方呎，大部份屬於大單位，料受家庭買家歡迎。

不過，該項目亦是六個屋苑中售價最高，售價介乎325萬至529萬，平均呎價更高達8,551元。

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若要由冠德苑前往何文田港鐵站，只需步行約10分鐘，沿途可經天橋前往，長者或行動不便者亦可乘坐升降機。（王潔恩攝） 屋苑不設商場 距離地鐵站約十分鐘 冠德苑不設商場，居民需步行8分鐘到領展旗下何文田廣場，廣場內有多間食肆及快餐店，並設有何文田街市。另外，居民亦可選擇步行到較遠的愛民邨街市，內有更多選擇，但路程約15分鐘，對長者而言相對吃力。 交通方面，前往何文田港鐵站，只需步行約10分鐘，沿途可經天橋前往，長者或行動不便者亦可乘坐升降機。

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