【專訪】前地政總署署長批丁屋失自住原意　認鄉議局勢大難撼動

高等法院早前就丁權覆核案頒下判詞，新界原居民在私地上建丁屋受《基本法》保障，但以私人協約或換地方式，即在官地上申建丁屋屬違憲。 前地政總署署長劉勵超接受《香港01》專訪，表明認同裁決結果，並批評丁屋政策衍生「套丁」等問題，早已喪失自住的政策原意。但他亦指，鄉議局的政治地位仍然舉足輕重，預料港府難解決「套丁」問題。

68歲的劉勵超曾任地政總署署長，他明言丁屋在地皮上只能興建三層住屋，難以地盡其用。（余俊亮攝）

批官地建丁屋非傳統權益

根據現行規定，丁屋不得超過三層、每層面積不能逾700呎。劉勵超說，香港現時土地短缺，但在上述要求下，每幅土地只能供每位原居民建成一幢三層丁屋，的確未有地盡其用。雖然今次法官裁決，在私地建丁屋仍受法律保障，丁權無被取締，但他仍同意法官的裁決。

他解釋，市民有使用自己土地權利，故原居民申請在私地上興建丁屋是「無可厚非」，但在清朝時，政府從不會預留土地予原居民建屋，故批出官地建丁屋，並不屬新界傳統，贊成取消。

高等法院早前就丁權覆核案頒下判詞，裁定新界原居民在自己土地建丁屋受《基本法》第40條保障，但以私人協約或換地方式申建丁屋則不受保護，亦不合法。（資料圖片）

丁屋現已違政策原意

現時不少丁屋已被轉售，甚至有原居民利用丁權與發展商合作、以「套丁」謀取暴利。劉勵超承認，相關情況已不符合當初「自住」的政策原意。

他早於2015年曾向外界透露，政府十多年前曾檢討丁屋政策並完成報告，惟最後疑受壓未有公開。四年過去，劉勵超坦言，鄉議局的政治地位仍然「舉足輕重」，由於丁屋買賣涉及原居民利益，料政府難下決心解決「套丁」問題。對於發展局稱或就法庭裁決提上訴，他坦言，政府從未交代判決令人質疑的地方，認為只是「擺出姿態」，「政府喺建制派嘅實力已經唔強，如果再同新界勢力擘埋面，（政府）將會好難做。」