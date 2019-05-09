【校園天地】陳瑞芝紀念中學　環保與我專題研習：手搖飲品與環保

手搖飲品風氣來襲，香港瞬間淪陷。街上開滿了一間又一間的手搖飲品店鋪，各式各樣的產品推陳出新，珍珠奶茶、黑糖珍珠鮮奶、水果茶等等已經深入民心。不論男女老少，都曾嚐過其中的一些產品。趁着這種風氣，國外許多知名手搖飲品店都紛紛進駐香港，可是，這種風氣究竟為我們的環境帶來多大的傷害呢？

一杯普通的手搖飲品，包裝多多，最普遍的有塑膠飲管、塑膠即棄杯、杯蓋等，這樣一杯飲品已經產生了這麼多的廢物，更何況是在手搖飲品風氣盛行的香港？香港每天因為這種飲品而產生的廢物量究竟又有多少？

近日，許多手搖飲品店鋪都開始實行走塑行動，例如走飲館或酒杯蓋，有些商舖更推出自家的不鏽鋼飲管以及環保杯，亦有些實行了自備環保杯便減$1的優惠，但成效又有多大？

香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學的學生參加了第十九屆『傲翔新世代』全方位青年領袖訓練計劃『環保與我』專題研習計劃 – 將會就着手搖飲品店走塑行動這個題目作出一些研究和分析，希望能藉此找出可以享用美味的手搖飲品同時亦能對作出一些行動來保護我們現在身處的地球。

我們一共向215名受訪者發去我們的問卷，當中有逾七成的受訪者介乎於十二至十七歲，其中有50.7%的受訪者一個月喝手搖飲品的杯數是1－3杯，更有23.7%的受訪者於一個月內喝上4杯或以上的手搖飲品，可見手搖飲品於現今大受歡迎。可是，根據本校小組成員的訪問，大部分手搖飲品店均反映每天會自備飲管或杯的顧客並不多，每天僅有一至兩名顧客，有店舖更反映半年內只見過一至兩名顧客會自備飲管或杯，可見即使大型手搖飲品店積極推廣環保飲管及杯並推出優惠亦不能促使顧客走塑，對於減少廢物方面並沒有太大的幫助。

我們曾試用較環保的甘蔗飲管以及台灣出產的環保食品袋，用者對這兩項環保產品亦有些不同的意見。用者認為甘蔗飲管與日常所用的膠飲管並無太大的差異，不論吸吮時的感覺還是耐用程度都能與膠飲管一較高下，改變的只有其製作原料和外貌，聞起來還有一股甘甜的味道。在環保食品袋方面，我本校小組成員曾以此食品袋代替手搖飲品杯來購買飲料，其間有途人反映未曾看過這款產品，故感到十分愕然。店員亦向我們反映以此食物袋來放飲料會增加其工序，變得有點麻煩。在現今世代，這款環保食物袋於台灣變得可為接受，部分市民為響應環保而用它來放置食物或飲料，情況與香港大不相同，可見於港人心中便利還是較環保重要，並未能意識到實行環保行動的迫切性。

雖然塑膠類等等的產品能方便我們日常生活，但是我們卻往往被他們的優點蒙蔽了雙眼，忽略了他們對雖然塑膠類等等的產品能方便我們日常生活，但是我們卻往往被它們的優點蒙蔽了雙眼，忽略了它們對環境的影響及破壞，希望我們在享用這些方便品同時亦能考慮其壞處，為保護環境出一分力。

（內容由香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學提供）

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