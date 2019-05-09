【校園天地】香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學　7天廢紙回收實驗

我們是香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學。我們參加了香港基督教青年會舉辦的“環保與我”專題研習計劃。我們以廢紙回收為研習主題，以實驗的方式去研習，實驗為期七天。實驗大概内容是收集我們認為可以回收的廢紙，實驗的主要目的是為了測試我們對廢紙回收的認識有多少，哪些能回收？哪些不能回收？是否真的清楚有關概念？以下是我們其中一篇實驗記錄：

以下事件由第一人稱記述，內容均為真實

實驗時間：4月7日至4月13日

我叫小楠

以下是我七天的實驗成果

當我第一次聽到我們要做一個廢紙回收的實驗，對我來說，挑戰性並不大，無非就是把紙塞進箱子裡，舉手之勞罷了。另外，我平常經常留意環保資訊，我相信自己平常會好好地善用紙張，不會造成太大的浪費。

（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學圖片）

第一天

我的爸爸因為工作原因需要列印資料，今天打印機的工作「巧妙」地出現了錯誤，我眼睜睜看著爸爸把這些單面紙全扔進垃圾桶裡，數來有一百多張，這簡直是太浪費了！我小心翼翼地把乾淨的A4紙從垃圾桶裡面撿起來放進我的回收箱里，有些則被垃圾桶裡面的廚餘弄髒了，導致不能回收。

看著這一疊疊的紙被我塞進回收箱裡面，我頓時感到胸有成竹，覺得這個實驗真好，能讓我為環保出一分綿薄之力。

（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學圖片）

（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學圖片）

第二天

今天上學的時候，我突然想起來新年所得到的利是錢全都被我藏在了床墊下面，於是我回到家馬上就把利是錢從利是封里取出來，把一個個利是封疊好，並且綁起來。另外，我今天還喝了一瓶酸奶，於是我把飲用完的牛奶盒以及利是封通通放進我的回收箱裡面。

（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學圖片）

（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學圖片）

第三天

放學的時候，媽媽讓我幫她購買日用品，在結賬的時候，收銀員遞給我一張長長的收據，我想收據也是紙，不如將這張收據放進去試試，說不定能回收呢？

於是我回家將這張收據放了進回收箱，並且將家裏所有沒有用的收據一併放進去了。今天還收到了兩封裝著月結單的銀行信，我把他們也列入回收箱的「光顧客」之中。 我覺得我自己十分盡責！

（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學圖片）

第四天

由於我發現身邊已沒有廢紙可回收了，於是就向著學校進發！我出門上學的時候看到地鐵站前有免費報紙在派發，一向不拿報紙的我，為了這個實驗，決定去拿一份，剛好今天是派發英文報紙的日子，我匆匆看完，便也打算放進回收箱裡。

放學時，發現路上有人在派發宣傳單張，我走上前去取一份。回家後，將報紙和宣傳單張都放進回收箱裏。

（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學圖片）

第五天

我已經開始覺得，身邊能回收的都被我放進箱子裡了。今天，當我準備把一張單面但卻滿是摺痕的工作紙丟進垃圾桶的時候，突然腦子想「叮」一聲想起實驗仍在進行，於是我嫌棄把這張可以形容成「梅菜」一樣的紙放進書包裡面，到家的便把它放入箱子裡。而這張「其貌不揚」的單面紙，就是我這一整天來的唯一的實驗成果。

（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學圖片）

第六、七天

隨著時間嘀嗒嘀嗒地流逝，我收集到的紙越來越多，可是對回收的熱情卻漸漸減少了，每天重複做著簡單的工序就像是一種枯燥乏味的工作，令我開始感到十分無趣。我這兩天總是想:我剛開始的時候就已經花費了不少時間，努力去尋找一切可以收集的紙。 唉，所以剩下的這兩天，就隨緣吧！我也可以不必這麽辛苦，有沒有都罷了，不重要。最終，這兩天毫無收穫。

結果

終於過了七天，我從容地打開我的紙箱。經過一番點算，我的箱子裡共有六十七張紙、三十九個利是封、八張單據、兩個信封以及一份報紙。

當初以為他們全部都可以拿去回收，但我發現我錯了，當時一種失望、洩氣的感受頓時湧上心頭，心裏很不是滋味。

銀行寄來月結單的信封中間帶有一張白色的透明膠片，只要紙皮的表面帶有塑膠成分，都不可回收。

爸爸丟棄的單面紙，還可以用作草稿，並不需要那麼快丟棄的。

利是封的油墨會污染其他回收紙等等......

原來我一直以來認識的回收這概念可能是有很多錯誤的，身邊時時刻刻鼓吹著環保的信息似乎也令我錯以為自己真的清楚何謂環保、何謂回收，但其實並不然。

我對回收這件重複、單調的工作只有三分鐘熱度，時間久了，熱情就會減退，最終達不到效果。

其實我們真的是個懂得珍惜地球資源的人嗎？這個問題值得大家去思考。

大家也可以透過體驗式學習，像我們一樣拿個箱子去收集一個星期的廢紙，看看自己一個星期的用紙量，更加清晰地反映自己到底是不是一個浪費的人。如果是，可以做些甚麽去改變？

（內容由香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學提供）

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