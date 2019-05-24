【居屋2019】網上申請限時45分鐘　閒置2分鐘即被中止

新一期居屋共推售六個屋苑，分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙。房委會於周四（23日）開始派發申請表格，並將於5月30日起接受申請。 房委會首次接受網上申請，居屋申請者可從下周四早上8時後，進入房委會的居屋專頁填寫表格。《香港01》整理網上填表的多項須知，助申請者避開「DQ」(取消資格)陷阱。

房委會客務中心亦有派發屋苑的資料簡介。（張浩維攝）

網上填表有時限

房委會為網上填表設時間限制，根據申請需知，申請者只得45分鐘完成填寫表格，而過程中不能閒置表格超過2分鐘，否則會被立即中止申請程序，要「由頭開始」。

填表中途不能儲存

而填表過程中，申請者亦不能中途儲存資料，網上系統會於特定時間提醒申請者繼續填表。意味著申請者最好預先準備所需文件及資料，才能「一氣呵成」完成填表。

網上繳費須知

居屋的申請費用為250元；如白表申請者想同時申請「白表居屋第二市場計劃2019」（白居二），則需要繳交410元。至於綠表申請者則只需要繳付250元，無需要為轉移申請綠置居繳交額外費用。

只接受信用卡繳費

透過網上交表的申請者，可同時於網上付款。惟需要留意，房委會僅接受以Visa、萬事達卡 (Mastercard)、JCB，及銀聯，共四種信用卡交費。當中銀聯的銀行卡及儲蓄卡，或中銀通卡均不被房委會支援。如果申請者不確定所持有的信用卡是否獲房委會支援，可先向發卡機構查詢。

注意確認成功付款 否則申請無效

一般而言，申請者於完成網上付款後，系統將顯示成功付款的畫面。若系統未有出現相關的畫面，申請者應向信用卡公司查詢，或於30分鐘後致電房委會銷售熱線 （2712 8000），按指示輸入身份證號碼查詢付款情況。申請者需要留意，若房委會沒有申請者的付款紀錄，申請將被視作無效，屆時申請者應再次遞交申請。

+ 8 + 7 + 6

確認電郵須知

可要求房委會重發確認電郵

當申請者於網上成功遞交表格及付款，將會分別收到2封確認電郵。首封電郵於完成付款後收到，而第二封則於完成付款後的兩日內收到，當中附有申請編號。一但申請者未能接收相關電郵，需要先查看電郵會否被放到郵箱的「垃圾郵件」部分；若其後確定未收到電郵，應致電房委會銷售熱線（2712 8000），要求確認或更改電郵地址及重發電郵。

交表時間須知

網上申請將從5月30日早上8時開始。（網上截圖） 網上申請將從5月30日早上8時起接受交表，並至6月12日晚上7時結束。屆時申請者可透房委會以下網站填表（https://hos.housingauthority.gov.hk/mini-site/hos2019/tc/eSub.html）。 由於申請者眾多，網上填表時或會出現「系統發生錯誤」、「系統現正繁忙」等訊息；屆時申請者可選擇於稍後再嘗試，或於晚上9時前、午夜12時後的非繁忙時間填表。

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