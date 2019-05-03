單親母女居80呎劏房　自閉症女童情緒轉差　母：5年上樓係奢望

本港公屋輪候上樓時間屢創新高，不少基層市民被逼租住不足百呎的劏房，廚廁一室，生活環境惡劣。 單親媽媽謝小姐約於兩年前，與女兒租住葵涌一個僅約80平方呎的劏房。屋內不但未有獨立廚廁，需要於馬桶旁煮食，更受屋外臭味困擾，須長期緊閉門窗。最令她痛心的是，患有自閉症、年僅4歲半的女兒，因缺乏活動空間，令情緒問題逐漸惡化。 面對身心飽受困擾，不但上樓遙遙無期，加上難覓同等租值的單位，謝小姐坦言下學年將會送女兒到特殊寄宿學校，「我好想陪住佢，但為咗佢好都無辦法。」

謝小姐與4歲半的女兒居於約80平方呎的劏房單位。（張嘉敏攝）

月租$3500 「呢個業主算好有良心」

葵涌區內舊樓林立，走進一幢唐樓內，單單一層竟被分為逾十個劏房單位，而其一正正為謝小姐的家。她現時以每月3,500元租住約80平方呎的單位，由於業主為其安裝獨立的水電錶，每月須另付約1,000元的水電費用。她坦言租金尚算相宜，「呢個業主算好有良心......喺外面點搵到呢個價。」

謝小姐的女兒經常從電視櫃，跳到旁邊的床上。（張嘉敏攝）

地方不足女兒缺活動空間 以頭撞牆發洩

僅約80平方呎的單位內，剛好足夠放置一張碌架床、一個電視櫃及書櫃，「全部傢俬一或二手，一係執翻嚟。」屋內尚可空出一條窄長的通道，惟地上全部鋪上軟席。謝小姐娓娓道來當中因由，「個女無位玩，就會爬上個櫃再跳落床，試過整傷無數次。」

她的女兒於歲半時確診自閉症，不願與人對話，卻偏愛到處走動。可惜屋內缺乏活動空間，令其女兒經常「向上發展」，不時從高處跳下，故於家中設置軟席為減低受傷機會。她續稱，自遷入以來，女兒的情緒逐漸變差，不時出現以頭撞牆的情況；而醫生亦曾指其女兒需要進行「感統活動」，如多走動以刺激她的感官系統。謝小姐深知家中環境難以讓女兒活動，亦嘗試聽從醫生建議，帶女兒到外面的公園玩樂，惟礙於住所附近欠缺大型公園，故亦難以經常實行。

兩母女共同睡在下格床上。（張嘉敏攝）

長期關窗避臭氣老鼠

禍不單行的是，由於受屋外的污水渠、餐廳的油煙、鼠患等問題影響，令她必須長期緊閉門窗，「最熱嗰兩個月要日日開冷氣，電費都要近一千元。」鑑於室內空氣不流通，令她的女兒身體漸差，不但曾經一個月內三次患病，近日更出現氣喘情況。而惡劣的居住環境亦令兩母女的關係變差，她坦言女兒現時食飯、溫習、睡覺均於同一個地方進行，「佢分唔到幾時要坐定定食飯、幾時可以玩！」

謝小姐於四年前開始輪候公屋，至今仍未有回音，「5年上樓根本係奢望。」她曾為女兒輪候特殊學校的寄宿學位，並於早前獲得編配。她坦言不願意送走相依為命的女兒，但為女兒健康着想，加上自身的情緒問題，故決定忍痛於下個學年送女兒到入讀寄宿學校。

葵涌劏房居民大聯盟成員丘梓蕙（左）指出，葵涌區內的劏房單位面積越來越細。（張嘉敏攝）

葵涌劏房居民大聯盟成員丘梓蕙指出，葵涌區內的劏房單位面積越來越細，「以往多數一劏三至四間，依家會再劏多一、兩間。」而劏房戶平均輪候公屋的時間亦長達6至7年，遠超過政府所指的5.5年。她建議政府長遠應訂立人均居住面積外、推出租務管制外，短期內亦需要推出租金津貼、善用空置土地建造過渡性房屋等，以解居民的燃眉之急。