逾7成劏房户稱單位不符基本標準　團體促政府保障住屋權

港人居住面積細，更有逾20萬人居於不適切住所。根據政府於2016年中期人口統計的結果，人均居住面積僅得161呎。 全港關注劏房平台於今年進行調查，結果發現有逾七成劏房户認為住處未能體現基本居住標準，而逾九成受訪者同意訂立基本居住標準，當中最多認同政府應訂立基本服務設施。

有調查發現，逾九成受訪者同意訂立基本居住標準，當中最多認同政府應訂立基本服務設施。（張嘉敏攝）

全港關注劏房平台於今年1月至3月，透過家訪、街站及網上問卷等方式，成功收集1045份有效問卷。問卷內容就「適足住屋權」的七個大標準：住屋權保障、基本服務設施、可負擔、宜居、住屋機會、地點，及文化共融，了解市民對訂立基本居住標準的意見。7個大標準內，分別各有5個指標，共定出35個住屋標準。

逾九成受訪者同意在本港訂立基本居住標準

調查發現，94%受訪者同意在本港訂立基本居住標準，當中92%受訪者同意應盡快訂立「基本服務設施」，包括須備有妥善排水系統、衛生設備、足夠窗戶及獨立廁所等。其次，有91%的受訪市民認同訂立宜居標準，包括確保居住設施能抵擋惡劣天氣、業主必須履行維修責任等，以確保可保障住户的人身安全。團體亦就調查結果，列出12大住屋標準，包括排水系統、符合條例、書面租約、衛生設備、抵禦天氣、獨立水電錶、足夠窗戶、獨立廁所、維修責任、資訊平台、沒有歧視，及交通配套。

76%劏房戶認為住處未能體現基本居住標準

調查亦發現，劏房户與私樓租戶對居住標準的期望有所不同。當中76%的劏房户認為住處未能體現基本居住標準，而居於私樓單位則只感15%。當中劏房户特別關心住屋權保障、可負擔及宜居標準。

團體建議政府應優先訂立基本服務設施及宜居的住屋標準，並訂立人均居住面積。而針對劏房户的紓困措施，團體建議應規定單位設有獨立水電錶、設立多層次的租務管制，保障租約期、續租期等，及設立公開平台提供租屋資訊。