劏房戶屈居百呎單位　影響半歲幼子發育遲緩　長子常與丈夫爭執

全港有逾20萬人居於不適切住所，不僅居住環境惡劣，更影響基層住戶的身心健康。 阿萍現時共一家四口，以每月5500元租住面積僅百呎的劏房單位，意味著人均居住面積僅得約25平方呎。生活環境固然惡劣，要面對水浸威脅，亦窒礙家中年僅半歲的兒子發育，「佢體重同身高只係得3、4個月大。」 全港關注劏房平台指出，根據去年所作的調查，本港劏房戶的人均居住面積為49.6平方呎，相信今年的數字將再創新低，促請政府盡快為人均居住面積訂立標準，以解基層住戶的燃眉之急。

阿萍一家四口居於百呎的單位。（洪嘉徽攝)

走進荃灣區內的一所唐樓，樓梯間內不但暗黑無光，更充斥著垃圾的酸餿味，惟卻是阿萍每日歸家的必經路。阿萍約兩年前租住位於荃灣區內一所唐樓的劏房，一家四口屈居於只有約100呎單位，只夠放置一張碌架床，旁邊已是用作煮食的爐頭，不但飽受油煙問題影響，「連行去廁所都要側住身行。」住所的廁所排水系統同樣出現問題，不但經常出現淤塞，更曾令屋內水浸。

阿萍的幼子受生活環境影響，出現發育遲緩。（洪嘉徽攝)

內在環境固然惡劣，阿萍同樣受屋外情況困擾。由於單位正對著大馬路，面對每天熙來攘往的人群及車龍，不但構成噪音問題，更不時從食肆傳來陣陣油煙味。成年人尚能啞忍，但最令阿萍痛心的是其幼子的情況。阿萍稱其年約半歲的幼子，因受噪音影響長期難以入睡，經母嬰院檢查後發現有發育遲緩的情況，「體重同身高都同3、4個月的差不多。」此外，惡劣的居住環境亦影響家人的關係，長子與丈夫正正曾因作息時間有別而發生爭執。

因家中面積狹窄，阿芬指其幼子經常撞傷。（洪嘉徽攝）

惡劣情況同樣出現於阿芬的家中，她現與一家三口、以每月4000元租住約80平方呎的單位，人均居住面積約為26平方呎。其年約1歲的兒子正值好動時期，但由於屋內環境狹窄，令他經常於走動時撞到檯凳受傷，「試過撞到個頭流晒血。」而屋內的排水系統同樣惡劣，曾經出現堵塞導致屋內水浸。她於兩年前起輪候公屋，惟未有任何消息；因應住所環境惡劣，她亦考慮遷出，但礙於同區的劏房單位租金高企，加上搬遷麻煩，故選擇續租。展望將來，她希望政府能訂立人均居住面積的標準，並加強監管改裝單位的工程。

伍女士連同政府津貼、長子給予的生活費等，每月只有近萬元收入，當中逾半用作交租。（洪嘉徽攝） 另一名居於葵涌區、約150平方呎單位的伍女士，坦言現時租金高達每月6000元，對依靠政府津貼維生的她屬沉重負擔。伍女士解釋，連同政府津貼、長子給予的生活費等，每月只有近萬元收入。租金已佔去逾一半，餘下金額仍需要用作照顧患有抑鬱症的幼子。她希望政府能設立租金管制，限制租金水平。

黃嘉浚認為政府應盡快為劏房戶訂立人均居住面積。（洪嘉徽攝）

根據全港關注劏房平台於去年所作的調查，本港劏房戶的人均居住面積為49.6呎。不過組織幹事黃嘉浚指出，根據他們今年內接觸的個案，不少住戶的居住面低已遠低於此數，相信日後的情況將越趨嚴重。他稱，現時公屋面積有既定標準，建議政府應同樣為劏房戶訂立人均居住面積的標準。