關愛基金擬2.8億資助貧窮戶買傢俱改善環境　每戶最多獲一萬元

關愛基金再有新項目，扶助弱勢社群。據民政事務局呈交立法會文件顯示，基金專責小組正探討推出援助項目，以扶助弱勢社群，包括考慮幫助低收入住戶，例如是居於劏房的貧困戶 ，改善其居住環境，並提供一筆過津貼，暫定為8500元至10,000 元，可用作簡單家居改善/維修、購買傢俬或家用物品，甚或滅蟲滅蝨服務。 新項目料由明年第2季推行，料可惠及2.4萬個住戶，總預算開支約2.8億元。

不少港人居於不適切居所，根據2016年中期人口統計結果，全港估計有21萬人居於劏房。(資料圖片)

據民政局文件顯示，政府建議委託香港社會服務聯會作為項目統籌，並由社會福利署負責推行，另會夥拍非政府機構作為執行單位協助推行項目。非政府機構將負責處理申請，包括進行資格審批、透過家訪評估劏房戶的家居環境，以及參照設定清單上的改善項目需要，並為合資格的住戶訂購所需的項目。

資助金額上限為 8,500 元 ( 一人住戶 ) 及 10,000 元( 二人或以上的住戶 )。非政府機構將會介紹各類扶貧措施和社區資源，並推動來自商界和地區內的義工，為有需要的劏房戶提供協助和支援。