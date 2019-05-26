擬以關愛基金向劏房戶提供一筆過津貼　蔡海偉認為資助金額足夠

政府計劃以關愛基金向低收入的劏房戶提供一筆過津貼，以改善居住環境，並由香港社會服務聯會（社聯）負責統籌。被問及資助上限是否過低時，社聯行政總裁蔡海偉指出，過去數月曾與不同團體商討，更曾就滅蝨等服務「格價」，故認為相關金額足夠。 他又指，相關計劃會於6月份提交給關愛基金專責小組討論，當局亦會於明日（27日）聽取立法會民政事務委員會的意見。在聽取多方意見後，不排除會調整項目詳情。

社聯行政總裁蔡海偉指出，相關計劃會於6月份提交給關愛基金專責小組討論。（資料圖片）

蔡海偉指出，過去政府為改善居於不適切住房的基層市民居住情況，曾推出「N無津貼」。他指出，就上述經驗，今次計劃會考慮從「服務」出發，為相關住戶提供另一類的支援，包括為滅蟲滅蝨、小型工程等服務提供資助，而住戶在接受資助前，要先經社會服務團體社工評估，例如先進行家訪。

認為資助額足夠

對於當局建議二人或以上家庭的資助上限為一萬元是否過低，他指出，過去數月曾與不同團體商討，更曾就滅蝨等服務「格價」，故認為相關金額足夠。他又指，有關的資助額不應太高，能完成基本項目已足夠，希望利用最少的資源幫助劏房戶。

不過他補充，當計劃完成後，仍需與政府討論是否有改善空間。

不少港人居於不適切居所，根據2016年中期人口統計結果，全港估計有21萬人居於劏房。(資料圖片)

過渡性房屋數目未能滿足需要

他又指，完成計劃後，希望政府可考慮為相關住戶提供更多支援。他說，過渡性房屋至今推出約一年多，經不同團體努力及合作後，至今只提供約千伙單位，仍然難滿足現時約9萬戶的劏房家庭。因此，他稱未來仍需研究另類計劃，透過不同方式幫助有需要人士。

他又說，過去一直有不少舊樓業主希望改裝單位作社會房屋，惟數目不多，亦有個別發展商曾聯絡他們，可考慮將有關地皮改建成過渡性房屋，但他稱在發展過渡屋前，必須要考慮多個因素。