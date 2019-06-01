【居屋2019】荃灣尚文苑業主或要修葺斜坡　細單位主僅三成可間房

新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，全部以五九折發售。 位於荃灣德士古道的尚文苑，為單幢式居屋，共有42層、涉及494伙單位。 項目以細單位為主，可謂為單身人士及細家庭而設，只得三成單位可間房，倘開放式單位勉強間房後，更會出現客廳無窗「黑廳」情況。另外，屋苑範圍有大幅斜坡，業主日後需預留費用應付斜坡的日常保養及修葺工程。

德士古道尚文苑，提供494個單位。（梁鵬威攝）

1號單位有長玄關

尚文苑位於荃灣鬧市附近，單位面積介乎286平方呎至459平方呎，售價為177萬至353.9萬元。根據房委會提供的樓書，每層有13個單位，相比於同期推售的居屋，伙數未算太多。

但屋苑只得6號室能夠間出兩房；7、12及13號室可間成一房單位。至於其餘面積最小的單位、即2至5號室及8至11號室，倘勉強間出房間，會出現客廳無窗的情況。

值得注意的是，1號室的玄關位較其他單位大，或令原本面積較細的單位更難運用空間。由於尚文苑位處德士古道，馬路交通甚為繁忙或受車輛噪音影響。而於面向大馬路的一方，即1至5號室均設有減音窗。

屋苑後方有大幅斜坡

另外，尚文苑的屋苑範圍較小，而後方更有一大幅的斜坡。根據房委會一貫做法，業主須負責維修斜坡，日後要預留費用應付斜坡的日常保養及修葺工程。而屋苑汽車停車位僅有24個，遠遠不及同期居屋的其他屋苑。不過由於項目鄰近荃灣市中心，距離港鐵大窩口站僅約8分鐘路程，而鄰近亦有多個巴士站，分別來往灣仔、旺角等地，相信交通問題不大。

而屋苑鄰近大窩口邨，內有商場、街市等，甚至有社區中心、體育館等康樂設施。而尚文苑對面亦有超級市場。住戶日後只需要10分鐘路程，便可到達荃灣市中心，有街市、百貨公司，及多個大型商場和食肆，滿足各方面的生活需要。

值得注意是，由於屋苑地盤不大，尚文苑的兒童遊樂設施主要設於2樓及3樓，是今期居屋中較為少見的設計。

+ 3 + 2

今期居屋於本月30日起開始接受申請，至6月12日晚上7時截止。申請者除可以親身或郵寄申請表格外，可於房委會的居屋專頁作網上申請。

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