【居屋2019】火炭旭禾苑間隔多斜角　24萬買迷你儲物室

新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，全部以五九折發售。 鄰近港鐵火炭站的旭禾苑，樓高47層，是歷來最多層數的居屋，提供830伙。當中約一成細單位附有減音露台，佔該些單位總面積一成。根據樓書，部分單位間隔甚為「三尖八角」，其中可間成兩房的單位，內裡更有迷你儲物室，部分面積更高達約40平方呎，依平均呎價計價值約24萬。

旭禾苑位處工廠區內，被多所工廈包圍。（楊榮飛攝）

兩房單位設儲物室 闊度僅夠放細衣櫃

旭禾苑的單位面積介乎294平方呎至463平方呎，售價介乎172.6萬元至336.4萬元。全部單位都可間隔出房間，但大部份只能間成一房，而6號及7號單位內裡更設有面積為29平方呎的減音露台，佔單位面積的一成，令可用空間減少。另外，14至18號室為斜角形單位，於大門口旁邊更設有儲物室，面積介乎約29.8平方呎至42.5平方呎，以平均呎價計價值約24萬，而這些儲物室面積有限，倘用作衣帽間僅夠放入一個單人使用衣櫃。而這些單位屬該屋苑內面積較大的一批，可間成兩房。

值得注意是，房委會為降低噪音對部份單位的影響，在部份外牆安裝「隔音鰭」，長達兩米，勢必令該些單位的可視景觀角度大減。。

屋苑對開有山墳及殯葬區

旭禾苑一梯19伙，雖然設有6部升降機，但由於層數太多，故每層只有2部升降機可達。加上升降機大堂位置非位處樓層中間，若居住於4及5號室的住戶，日後需要步行一段距離才到達升降機位置。

由於旭禾苑位處工業區內，從單位向外看多為「樓景」或「工廠景」，屋苑旁亦有一個興建中的地盤，低層面向東南面的單位、即18至19號室及4至5號室或需注意工程噪音問題。

而屋苑的西南面、東北面，即火炭村及禾寮村均有零散山墳，而火炭村後方更有認可殯葬區，高層單位或需要額外留意。

+ 6 + 5 + 4

此外，靠近坳背灣街的屋苑範圍，設有大範圍的兒童遊樂區及大量花棚；並設有一個露天停車場，提供40個車位。至於公共交通方面，屋苑距離港鐵火炭站僅約5分鐘路程，而附近亦有巴士到藍田等地區，出入甚為方便。不過，值得留意的是，到港鐵站的路程均為露天路段，無論雨天或烈日都較為狼狽。

屋苑對面有一個熟食市場，並有籃球場及遊樂場，但工廠區內只有一間超級市場，若住戶日後需要購買日用品或食材，或需要到距離約10分鐘路程的銀禧街市或御龍山內的超級市場。

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+ 59 + 58 + 57

今期居屋於本月30日起開始接受申請，至6月12日晚上7時截止。申請者除可以親身或郵寄申請表格外，可於房委會的居屋專頁作網上申請。