【居屋2019】實測網上交表　運作順暢5分鐘即可完成

社會新聞
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新一期居屋，包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，今日（30日）起至6月12日晚上7時接受申請。

今次房委會首設網上交表，《香港01》記者準時在早上8時立即進入網站，期間申請過程極為暢順，只需僅約5分鐘已成功遞交網上申請表及支付申請費用，在要求的45分鐘內完成所有程序，操作方便。

過往房委會居屋只接受紙本申請，今期新居屋首設網上交表。（房委會網上截圖）

記者於早上8時成功進入網站，未見出現阻滯或網路擠塞情況。在遞交申請前，申請者先要選擇白表或綠表身份，再填寫基本資料，包括身份證號碼、每月總收入及家庭總資產淨值，然後再繳費。

就觀察所見，整個過程運作暢順，未見死機或其他問題出現。

繳費系統暢順   需時不足一分鐘

記者選擇以白表身份交表，然後再選擇申請居屋、「白居二」，或同時申請兩項計劃。在填寫相關資料後，便會進入付款程序。在等候電腦系統處理繳費期間，約需時不足一分鐘，過程快捷。根據規定，信用卡只接受VISA、Mastercard、JCB 或 UnionPay銀聯。

成功繳費後，記者在兩、三秒收到由房委會發出的確認電郵，而電郵清楚列明，在完成付款後數日，申請者會收到第二封附有申請編號的確認電郵。

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新一期居屋及白居二已於今日上午8時至6月12日晚上7時接受申請。今次首設網上申請，房委會曾提醒，申請者要在45分鐘內完成表格，期間不能中途儲存資料；若閒置申請超過2分鐘，申請過程會被中止。

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