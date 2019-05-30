【求心】好爸爸患先天心臟病　器官衰竭需留ICU　盼盡早換心重生

現年47歲的廖忠誠患有先天性心漏症，慘受病症困擾多年，惟一直以來為家中的妻子及三名子女努力撐下去。 不過，他於今個農曆新年期間，身體情況急劇轉差，需要於葛量洪醫院深切治療部留醫，惟情況甚不穩定。其女兒廖小姐向《香港01》表示，父親於周四（29日）晚上出現休克情況，雖然經搶救後意識清醒，惟情況不甚樂觀。她引述醫生稱若父親再出現休克將難以再次甦醒，必須盡早進行心臟移植手術，希望呼籲更多人願意忍痛捐贈逝者的心臟，令其父親「有多個機會活下去」。

廖先生於送到深切治療部前仍能自行進食。（受訪者提供圖片）

廖小姐表示，其父親患有先天性心漏症，多年來備受病症困擾，更於約兩年前醫生向其表示需要排期進行換心手術。不過兩年以來亦未有進展，惟隨着年紀漸老，父親的身體情況亦慢慢轉差；於今個農曆新年期間，父親出現呼吸困難、站立不穩的情況，被送到葛量洪醫院。現時廖先生仍於醫院的深切治療部留醫，期間一直靠強心針維持生命，而進食亦出現困難，只能食稀粥和豆腐。近日情況更急劇下降，出現心臟衰竭，腎臟和其他器官衰竭的情況；而於周三(29日）晚上更突然休克，其後經搶救後甦醒。

廖小姐引述醫生稱，若父親再出現休克情況將難再次甦醒，而醫生曾建議他等候心臟移植期間進行人工心臟的手術，惟手術後將缺乏活動能力，甚至連大小二便亦難以自理。她稱父親不希望為家人帶來麻煩，故堅拒接受相關手術，現時只能繼續等候合適的心臟出現。

顧家爸爸對家人感到愧疚

廖小姐形容父親一向為樂觀、顧家的「好丈夫好爸爸好兒子」，於患病期間仍堅持到街市買菜煮飯、照顧家中年紀老邁的雙親，希望可以為減輕家人的負擔。不過她稱隨着父親情況轉差，他自覺時日無多更對家人感到愧疚，最終更患抑鬱症。她稱感受到父親身心痛苦，但亦同時內疚自己「甚麼也做不到」，希望有心人能伸出援手，令父親能盡早進行心臟移植手術。

廖先生的個人資料：

身高：164

體重：56.1公斤

血型：O+