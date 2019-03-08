瑪麗醫院引入微創手術救先天心臟病人　新分娩媽媽術後即可湊BB

先天性心臟病患者往往在嬰兒期確診，不少人每隔一段日子又要做大手術。瑪麗醫院兒童心臟科部門主管翁德璋更形容，無止境的手術對患者是「極度苦難」，因為部分患者需要做開胸手術，以改善右心室的泵血障礙。 瑪麗醫院在2017年起引入最新技術，以微創方法，透過心導管置入肺動脈瓣至病人體內。有30歲出頭、剛為人母的病人，年輕時已接受過兩次開胸手術，幸有新的微創治療，免除第三次開胸手手術，令她很快已可投入湊仔工作。

瑪麗醫院兒童心臟科顧問醫生陳羲舜透露，目前已有8名病人受惠於「心導管肺動脈瓣置入術」（PPVI ）。（余俊亮攝）

每一千名嬰兒，會有約8人患有先天性心臟病，大多原因不明，也有部分人與遺傳基因、染色體不正常有關。部分患者要做右心室流出道介入治療（RVOT），包括患「法洛氏四聯症」、肺動脈或心室中隔缺損、嚴重先天性主動脈瓣狹窄，以糾正血液循環。

先天心臟病患者 或要隔10至15年做開胸手術

以最常見的「法洛氏四聯症」為例，患者的肺動脈狹窄，右心室通往肺動脈的血流受阻，部分「缺氧血」經缺損的心室間隔錯誤分流至左心室，輸送至全身。患者會出現缺氧症狀，如手腳發紫、昏迷、抽搐或死亡。

瑪麗醫院兒童心臟科顧問醫生周啟東指出，RVOT需要開胸施手術，對患者創傷極大。病人一般在嬰幼兒期，如2、3歲時就做手術。由於病人會成長，手術後10至15年肺動脈瓣出現功能退化、右心室出口阻塞、狹窄及反流。如不施手術，可引發右心室擴張、心臟衰竭，甚至猝死，因此病人一生中或需要再做3至5次手術。

「心導管肺動脈瓣置入術」（PPVI） 治療方法：經股靜脈或頸靜脈放導管至右心室，球囊放在右心室流出道。導管直徑約7毫米，接受手術的病人靜脈太幼就不適合。（余俊亮攝）

8病人新手術後全部情況良好 費用至少26萬

瑪麗醫院在2017/18年度年引入全港最新技術「心導管肺動脈瓣置入術」（PPVI）。擔任此新技術「主刀」的瑪麗醫院兒童心臟科顧問醫生陳羲舜透露，目前已有8名病人受惠，年齡由9至43歲，全部植入成功，現時情況良好。這方法可令病人的手術時間縮短，住院時間由傳統開胸手術的5至7日，減至3至4日。

PPVI手術材料需25萬至36萬元，已做PPVI的8名病人當中，部分獲兒童心臟基金會資助。現時PPVI已納入醫管局恒常資助項目，通過經濟審查的病人獲資助。

其中一名病人是30歲出頭、剛分娩的病人。陳羲舜說：「佢做完手術，好快已投入湊仔工作，上力啲。好開心幫到佢。」這女病人患「法洛氏四聯症」，未到20歲已有右心室血液倒流問題，出現心室擴張異常，因此做過兩次開胸手術。周啟東醫生補充，假如沒有這PPVI，可能她要做第三次開胸手術，「呢個影響唔止個人，佢要湊BB，係影響家庭。」

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中一男生可再打籃球

另一名受惠病人是12歲中一男生，亦患有法洛氏四聯症，自22個月大已接受手術及介入治療，包括在7歲至7歲半期間做過肺動脈瓣膜置入術、左肺動脈球囊擴張。他其後有右心室流出道功能障礙，未能應付劇烈球類活動。幸而他接受PPVI，留醫三天，出院一周已重返校園，術後三星期更可以打籃球。

陳羲舜表示，有15%至20%右心室流出道功能障礙的病人適合做PPVI。醫生會視乎病人的靜脈大小是否合適、體格能否應付、肺動脈情況等，安排合適病人接受評估。現時有約90名曾植入搭橋管道、另有100多人已做過兩次開胸手術，相信他們具有接受PPVI治療的潛力。