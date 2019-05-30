【居屋2019】網上申請快速交表攻略　地雷、注意事項逐個捉！

新一期居屋包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，全部以五九折發售，今日（30日）開始正式接受申請，並於6月12日晚上7時截止。 今次房委會首設網上申請系統，雖然填表過程方便快捷，毋須親身交表，但當中有不少位置要小心留意，一旦忽略或填錯，有機會無法得到申請編號，甚至喪失「大抽獎」的資格。

新一期居屋設網上申請及紙本申請。（盧翊銘攝）

先準備身份證號碼

若非單身申請者，填寫申請表格時，切記先按「填寫家庭成員資料」的按鈕，填寫個人的身份證號碼。（房委會網上截圖） 無論綠表或白表申請人，都要先要填寫個人身份證號碼。至於購入單位後將同住的家庭成員，其身份證號碼亦要一併填寫，申請者切記先按「填寫家庭成員資料」的按鈕，一旦漏填，將被視為單身申請者。不過，申請人暫毋須提供身份證的證明文件，例如副本等，只需要輸入其號碼即可。 同時，身份證號碼毋須填寫括號的符號，例如號碼本來為A123456(7) ，只需輸入A1234567，否則申請者將無法下一個步驟，亦無法進入付款的頁面。

資產收入毋須上載證明文件

在填寫家庭每月總收入時，該收入要先扣除強積金供款，申請人同樣不需要提交任何證明文件，但申請人要先備存所申報的收入及資產證明，以供房委會日後作進一步審查。

不過，若你是綠表申請者，若現為房委會公屋或房協出租屋邨的住戶，便毋須填報家庭總收入及其資產資料。

電郵地址勿打錯

在填寫資料時，綠表及白表申請人必須輸入個人聯絡資料，包括電話、居住地址及電郵地址。房屋署會根據其電郵地址，發送確認網上申請，及申請編號的電郵。一旦電郵地址輸入錯誤，申請人或無法得到相關資料，或須致電房委會銷售及白居二熱線。

要先表明欲「一表兩抽」

綠表申請者若希望「一表兩抽」，必須在表格表明同意。（房委會網站截圖） 今期居屋設「一表兩抽」，即合資格的綠表申請者，在遞交今次申請後，可一併申請年底推售的綠置居，選址包括柴灣柴灣道和青衣青鴻路。不過，申請者必須在表格表明同意有關安排，否則被視作不參加論。

統計問題可選擇不填寫

表格中，有一欄會用作統計用途，申請者可直接省略不填寫。。（房委會網上截圖） 填寫個人資料後，其中有一欄會用作統計用途。房屋署會收集申請者的家庭每月總收入、總資產淨值、現居房屋類別及居住地區，申請者可直接省略不填寫。​

閒置後會確認是否繼續填寫

閒置一段時間後，網站會查問是否要繼續填寫申請表，若未有回應，系統暫停該申請。（房委會網站截圖） 房屋署曾多次提醒，在填寫網上表格時，網上系統不能閒置超過2分鐘，否則會被中止。就記者觀察，閒置一段時間後，網站會查問是否要繼續填寫申請表，若未有回應，系統會顯示「等候逾時/填寫申請表時限已過」的字眼。由於申請系統不能儲存資料，申請者只能離開或重新填寫。 同時，申請者必須在45分鐘內填表，填表最後的15分鐘，系統會作出提醒。

要於截止前成功付款

申請人必須在截止申請時間（即6月12日晚上7時前）完成申請及付款。值得留意是，截止時間會以申請系統的時間為準，若申請者未能在限期內成功支付費用，即使成功交表，申請將視為無效。

申請費可接受信用卡VISA, Mastercard, JCB 或 UnionPay銀聯付款。

申請編號將隨後發送

若你是白表申請者，完成填表後，將立即收到電郵，確認已收到有關申請。不過，申請者其後會收到另一封電郵，內有申請編號，一般會在兩天內收到。

至於綠表申請者，在提交表格後，亦會收到確認電郵。屋邨辦事處會聯絡屬於公屋租戶的綠表申請人，安排申請人及所有18歲或以上的家庭成員，在申請表上簽署，經屋邨辦事處核實及確認後，將會以電子郵件發送申請編號。

填表機會只此一次

申請者必須注意，倘若在網上填寫申請表格時，一旦填錯資料並確認遞交，日後難以再作改，情況與填寫紙本申請表格一樣。

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