【DSE2019】芭蕾舞學院暑期培訓班助DSE生圓夢　保送海外習舞

距離DSE放榜還有一個多月，相信不少考生正為自己未來籌謀。針對不少青年人對舞蹈充滿熱誠，希望投身成為事業，有舞蹈學校每年均趁暑期開設幼兒爵士舞芭蕾舞導師培訓班，冀培養舞蹈老師新血，甚至成為全職舞蹈老師。 SDM爵士芭蕾舞學院的暑期培訓班，今年擬提供20個學額，當中計劃約收取1/3的DSE畢業生。院長表示，若成績優異的學員，更可獲得在2至3年的工作合約、獎學金，以及有機會獲保送海外習舞。

不少DSE畢業生熱愛舞蹈，選擇前路亦希望從事舞蹈相關的職業。除了報考香港演藝學院就讀相關課程之外，亦有舞蹈學院開設課程，方便學生規劃職業生涯、選擇前路。

SDM爵士芭蕾舞學院於今年暑假再度開設「幼兒爵士芭蕾舞」初級導師證書課程，計劃收取20名學員。院長陳遠航表示，近年來舞蹈老師需求大，課程除了招聘有教學經驗的名校幼稚園教師之外，亦希望吸引DSE畢業生前來報讀，今年亦預計有三分之一錄取者為DSE畢業生。

2012年的DSE畢業生彭芊蔚從幼時便喜歡舞蹈，通過就讀舞蹈學校的暑期課程，成功成為舞蹈老師。（高仲明攝）

成功獲聘更保送澳洲：可最大程度保留自己興趣​

2012年的DSE畢業生彭芊蔚自幼喜歡舞蹈，在台灣學習時裝設計，歸港後一直從事設計工作，但心中一直希望能繼續延續舞蹈興趣。她於去年參與SDM爵士芭蕾舞學院課程，最終成功獲得2年合約，更獲保送澳洲習舞。

因為有設計的功底，現時她不僅擔任全職舞蹈老師，更有機會負責舞蹈學校的設計工作，包括設計表演服飾、活動禮品等等，她形容獲聘成為舞蹈老師是「最大程度保留自己的舞蹈興趣。」

因為有設計功底，現在彭芊蔚除了教學員跳舞外，更設計舞蹈學院出外表演的服裝。（高仲明攝）

曾接受2年舞蹈訓練者均可報讀

陳遠航表示，該課程將由資深舞蹈老師任教，除了舞蹈技巧之外，亦有與幼兒溝通及教學技巧的課程，同時舞蹈學校也會提供120小時的實習課程，讓學員有機會接觸教學過程；若最終考核成績優越的學員，可以與舞蹈學校簽訂2年全職合約及與學費相約的獎學金。

她透露，報名將在近期啟動，對DSE的成績並無要求，但只要曾接受舞蹈訓練2年以上、且對幼兒教育有熱忱的人士都可申請報讀，而課程亦受歡迎，每年都有過百人報名。