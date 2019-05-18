【有片】香港芭蕾舞團40周年　首席舞蹈員「教路」學睇芭蕾舞

近年政府大力發展西九文化區，但仍有不少人覺得音樂、舞蹈、藝術等文化活動，只是中產的玩意。香港芭蕾舞團適逢今年成立40周年，推出新宣傳片「芭蕾四圍舞」，冀以芭蕾為城市每一個人帶來驚喜。其中舞團的首席舞蹈員更在此為大家上一課「芭蕾101」，教大家欣賞芭蕾舞的入門技巧。

香港芭蕾舞團適逢今年成立40周年，推出新宣傳片「芭蕾四圍舞」。（香港芭蕾舞團提供）

觀看芭蕾舞一直被視為上流社會的社交活動，不過香港芭蕾舞團首席舞蹈員沈杰指，觀看芭蕾舞其實可以很「貼地」。首先一般觀眾若想更投入觀看，可以早點到場看看節目單上的劇情和簡介，並聽現場工作人員講解。當觀看時可留意演員的舞蹈動作和技巧，例如男舞蹈員的轉圈和跳躍動作，以及女舞蹈員的柔軟度。至於有劇情的芭蕾舞劇，觀眾可留意舞蹈員和原本角色的脗合度和內心戲表現。另外，舞蹈團也會不時舉辦一些公開綵排、講座和工作坊，公眾也可透過參與這些活動，了解更多舞蹈以及舞蹈員背後的故事。

香港芭蕾舞團首席舞蹈員沈杰指，觀看時可留意演員的舞蹈動作和技巧，如男舞蹈員的轉圈和跳躍動作。（楊榮飛攝）

另外，在觀看時的禮儀方面。不少人擔心在表演期間鼓掌會影響舞蹈員情緒，因此即使很喜歡表演也只會淡淡一笑。不過同是首席舞蹈員的葉飛飛則叫大家千萬不要隱藏自己的情感，因觀眾的熱情對舞蹈員來說是非常大的支持，建議大家安靜看完一段表演後，如果喜歡的話可盡情鼓掌，給舞蹈員一點肯定。

香港芭蕾舞團首席舞蹈員葉飛飛建議公眾，若遇上喜歡的表演，不妨拍手鼓勵演員。（楊榮飛攝）

適逢今年是香港芭蕾舞團成立40周年，舞團推出多齣首演作品，其中於今個月底將與香港管弦樂團合作，推出三齣芭蕾表演。當中包括榮獲2013年貝諾瓦芭蕾舞大獎提名的《兔年》。另外更有藝術總監衛承天，以1960年代香港為背景的新版《羅密歐+茱麗葉》和《小飛俠》亞洲首演等。