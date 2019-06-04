美國4款BLUE BOTTLE COFFEE開啟時彈出咖啡豆　City Super已下架

食物環境衞生署食物安全中心指出，四款美國進口「BLUE BOTTLE COFFEE」罐裝咖啡豆，開啟有關產品時可能令咖啡豆彈出，引致受傷。中心呼籲，市民不要開啟受影響產品，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。 中心表示，City Super 將曾1,100罐，部分已在旗下的超級市場出售，現已停售下架，並展開回收。

美國進口罐裝咖啡豆「BLUE BOTTLE COFFEE」其中四款，在開啟時可能彈出咖啡豆，引致受傷。（Blue Bottle Coffee FB專頁）

四款受影響產品： （一）產品名稱：Hayes Valley Espresso Whole Bean Coffee 淨重：每罐六安士／一百七十克 （二）產品名稱：Bella Donovan Whole Bean Coffee 淨重：每罐六安士／一百七十克 （三）產品名稱：Three Africas Whole Bean Coffee 淨重：每罐六安士／一百七十克 （四）產品名稱：Night Light Decaf Whole Bean Coffee 淨重：每罐六安士／一百七十克

食物安全中心呼籲已購買該4款BLUE BOTTLE COFFEE的市民，切勿打開。（4款BLUE BOTTLE COFFEE FB圖片）

不論批次 全部回收

中心指出，透過食物事故監測系統，得悉「BLUE BOTTLE COFFE」的製造商正不論批次，回收所有批次的受影響產品。中心續指，由於開啟有關產品時可能令咖啡豆彈出，引致受傷，故中心得悉事件後，已聯絡本地主要進口商和零售商跟進。

City Super Limited曾進口上述四款BLUE BOTTLE COFFEE共約1,100罐受影響產品。（BLUE BOTTLE COFFEE FB圖片）

食安中心呼籲勿開罐

發言人指出，初步調查發現，本港進口商「City Super Limited」曾進口上述四款共約1,100罐受影響產品，部分已在旗下的超級市場出售，現已將受影響產品停售、下架，及展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2736 3866，查詢上述產品的回收事宜。

食物安全中心提醒市民，如購入受影響產品，不要開啟該產品。