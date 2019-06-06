東涌臨海地建1萬伙公屋居屋　料2023年起落成　難解資助房屋斷崖

政府去年底把公私營房屋供應比例，由6比4調整為7比3，但即使調整目標，實際上仍難避免公營房屋供應在4年後面臨斷崖式下跌。 據悉，房委會最新籌劃2023/2024年度和2024/2025年度公屋及居屋項目，會有1.7萬多個單位落成，其中約1萬個單位集中在東涌。但即使計及之前已開展其他項目，該兩個年度亦難達到每年興建3.15萬個公營房屋目標，難滿足市民需求。 但消息指，由於洪水橋新發展區公營房屋，首批項目會在2024年入伙，加上其他項目亦正籌劃中，以及房協亦會增建資助出售及出租項目，相信可以令該兩年的公營房屋供應量進一步上調。

居屋申請創新高，但5年後公營房屋供應或大減，市民「上車」更難。(資料圖片)

享開揚海景 區內交通及社區配套負荷成疑

根據房委會最新資料，2023/24年至2024/25年度共有7個公營房屋項目，可提供17,556個單位，其中13,038個單位於2023/2024年度建成；其餘4,518個單位則在2024/2025年度建成(見表)。

值得注意的，這兩年度公營房屋供應主要集中在東涌，主要是東涌迎東邨對出的東涌第99區及第100區用地，當明年完成填海工程後，會交由房委會興建5,200個公屋及4,800個居屋單位，預計人口近3萬人，而項目中亦會提供綜合青少年服務中心、精神健康綜合社區中心、長者日間護理及鄰舍中心等社區設施。

由於該兩個項目可享東涌對出的開揚海景，相信會深受輪候公屋及申購居屋人士歡迎，但交通及社區配套或會是入住者需考慮因素。

東涌99區及100區兩項目均可眺望機場對出海景。(羅國輝攝)

東涌99區及100區可提供1萬個公營房屋。(區議會文件截圖)

宏照道公屋項目料最受注目

事實上，位於區內私人屋苑「映灣園」及「東環」的東涌54區居屋項目3300個單位，有可能會在明年推售，換言之區內未來數年會有多達逾1.3萬戶入伙，居住人口增加數萬人，區內基建配套負荷或會進一步增加。

此外，這兩年公屋項目中，相信另一個較受注目的是九龍灣宏照道公屋第2期，供涉1,485個單位，該項目一度被考慮轉為綠置居項目，最終未有落實。而該項目鄰近麗晶花園、啟業邨及明愛向晴軒，倘要步行至最鄰近的港鐵彩虹站，約需8分鐘即可到達。項目附近亦有多條巴士線連接，可前往旺角、尖沙咀、美孚，甚至遠至南區的華貴邨等，交通方便。

另外，由於項目毗鄰多個居屋及私人屋苑，可供購物的商場包括麗晶商場、晴朗商場等，成為宏照道公屋項目的生活圈範圍。

九龍灣的宏照道項目毗鄰大型屋苑麗晶花園。（資料圖片/歐嘉樂攝）

團結香港基金4月已指2023年後供應大跌

公營房屋供應量備受關注，不少政黨及智庫均已預期2023年後出現斷崖式下跌，其中由前特首董建華成立的團結香港基金，今年4月便已發表研究，引用資料預測2023年的供應量，將比2018年會大跌近四成，公私營房屋供應更可能出現「斷崖式」下跌，3年內公屋平均輪候時間便需長達6年。

房委會委員、立法會房屋事務委員會主席柯創盛表示，政府一直無交代2023年後公營房屋供應否出現「斷崖式」下跌，認為若建屋量不穩定性令人憂慮。他稱，稍後會在立法會房屋事務委員會向政府作出跟進，要求盡快提供4年後公營房屋供應數字，以及交代如何應對供應不足問題。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，相信政府仍會盡力「追落後」，但關注2023年後兩年公營房屋供應或難達到年建3.15萬個的政策指標。

他又指，東涌供應成該兩年「大戶」，擔心日後入伙後區內交通及社區設施是否足夠應付人口增加的需求，故政府需加快落實興建東涌西延線，才可紓緩區內交通問題。