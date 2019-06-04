一半劏房戶沒有申請公屋　代表什麼？

統計處2016年發表調查，指有五成劏房戶沒有申請公屋。這是否等同他們安於劏房，或者情願儲錢住私樓，也不願申請公屋，還是有其他原因？外界需要細心解讀。 實行資本主義的國家，不見得政府放任住屋範疇。香港面對的問題，是自由市場走得太盡，進入病態。政府有責任替香港治病，廣建公營房屋，糾正樓市，替市民解困。

「好相寓」劏房戶支援計劃的中心，設有茶水間，由義工涉及的防鼠網、高架床的工作空間。（盧翊銘攝）

劏房林立是香港之恥。根據2016年中期人口統計，全港現時約有9.27萬個劏房戶，估算有20.97萬人居住，人均居住面積中位數只及56.5平方呎，比公屋標準低，而租金中位數是4,500元，比全港數字高逾一倍。問題是，應該如何終結劏房？

最直接的做法，是政府廣建公營房屋，設立租務管制，但高官左支右拙，口說急市民所急，但不肯大刀闊斧，只以過渡性房屋濟燃眉之急，遠水難救近火。

不少港人居於不適切居所，根據2016年中期人口統計結果，全港估計有21萬人居於劏房。(資料圖片)

半數劏房戶不申請公屋 並不表示劏房合理

此時，有人提出，政府不應扛起建屋之責，應由私人市場解決，原因之一，竟是部分劏房居民其實不甚願意居住公屋，政府無謂枉作小人。強迫政府出手，如同漠視港人擁護的資本主義，背離《基本法》初衷。

但是，劏房居民不希望入住公屋之說，原來來自統計處另一份在2015年進行調查，翌年發表的報告。報告推算有53.2%的受訪者沒有申請公屋，達到4.66萬戶。

支持多建私樓的人，對香港公共房屋政策並非一無所知，他們知道劏房戶當中，有群收入相對高的，他們因不符合資格，才沒有申請公屋。然而，他們究竟收入多少？調查顯示，有13.3%月入1.5至1.9萬元，有11.7%月入至少二萬元。的確，撇除強積金，一人住戶月入超過11,830元，二人住戶月入超過18,690元，就已經超過申請公屋入息限額。

但是，從另一角度觀之，他們沒有申請公屋，非因薪金太高，而是申請資格太緊。香港百物騰貴，唯獨基層薪金不漲，月入萬多、二萬元，私樓租客交租後，所餘無幾。故政府的責任，是多建公屋，再進而放寬公屋戶的入息上限，並提供更多居屋予超出入息限額的市民居住，讓更多人獲得公共住房保障。

支持多建私樓者忽略報告另一項重要資訊，是高達84%的住戶指出，租金比較可以負擔及／或經濟困難，是居住劏房的原因。由此觀之，劏房戶追求的是可負擔居所，若然公屋申請資格稍為放寬，定有更多劏房戶申請。

民間調查也發現，即使最基層的劏房戶，也不必然申請公屋。明愛基層組織發展計劃在2013年5至6月訪問了208位劏房戶，入息中位數普遍低於全港，當中有15.4%沒有申請公屋，主要原因是不懂申請，或者以為新移民人士不能申請。社區組織協會在2015年訪問103名非長者單身人士，有43.1%沒有申請，除了上述兩個原因外，還有輪候時間長。

外界或許質疑民間調查不夠嚴謹，或未能反映總體意見，但至少反映部分人居於劏房只是無可奈何。當然，若然是手續繁複或誤解，他們本可尋求房委會或者地區人士協助。但是，我們卻斷不能說他們支持「原有的資本主義制度和生活方式」，以至不願入住出租公屋。

買私樓非終極置業之選 乙類單位、居屋也行

再退後一步，對於不屬基層的劏房戶而言，他們的確未必樂於入住出租公屋。不過，這不必然等於他們鍾愛私樓，因為除了公屋外，理論上還存在居屋、房協乙類屋邨出租單位、首置上車盤等選擇。

一些人會假設市面上所有需求均是合理的，政府理應滿足市民的需求。但問題在於，市面上的需求很多時是由不合理的環境促迫而成。香港房屋的病灶之一，是曾蔭權在任內決定停建居屋，令購買、租住私樓一度成為大部分市民的唯一選擇。梁振英上場後，雖推出《長遠房屋策略》制定新增公私營房屋六四比的目標，但始終難以追回十年落後，孫九招於2002年11月推出時，居於公屋及居屋的人口佔總人口的49.8%，2017年則下降至45.4%，數據足證港人的住房權利一直在倒退。而且，曾蔭權政府一度停止造地，更令往後政府的房策捉襟見肘。正正因為政府公營房屋供應不力，一部分市民才流向私樓市場。

擁有適足住屋本是基本人權，而私營房屋本有其商品屬性，價格旋起旋滅，政府必須提供足夠的限價房屋，為市民提供棲身之所。以此為前提，現時香港的房屋市場必然是荒謬的，政府對其所衍生的需求不應照單全收。政府應做的是提供大量限價房屋，讓房屋市場進入新常態，而非因循茍且，視荒謬為常態。

動用條例收回土地非共產 增建公營房屋理所當然

不少地產評論員指出，增建公屋同時增建居屋，會減少私樓供應，進一步推高私樓樓價，適得其反。他們背後有一個假設，是居屋並非私樓的替代品，然而，作為居所而非投資產品，公營房屋必然能夠滿足只欲安居的市民的房屋需求。而且，如果公營房屋夠多，房價起跌對於只求安居的市民根本不會構成太大影響。

當然，反對者也會質疑，公營房屋供應量是否能夠滿足市民的需求？就此，政府應多管齊下覓地，更要動用《收回土地條例》，以公共用途收回地產商閒置囤積的土地，興建公營房屋，並合理補償地主。有人認為動用《條例》只能有助增建出租公屋，只能惠及社會最基層市民，難以為夾心階層解困。這個說法大謬不然，因為政府回歸後兩次動用《條例》收地興建丁屋，市區重建局同樣動用《條例》收回私人物業，更新後再興建私樓出售。另外，即將落成的火炭公屋駿洋邨，有部分土地來自《條例》收回的土地。政府一度把屋邨撥作綠置居，其後回歸公屋，既然土地用作綠置居合規，興建資助出售類別的居屋相信沒有問題。

香港是公認的資本主義社會，回歸前如是，回歸後如是。有多少人反對政府廣建公營房屋？屈指可數。市民更不滿政府做得不夠多，導致萬千基層苦候公屋，抽居屋猶如大抽獎。樓價房租吃人，市民唯有節衣縮食，甚至破壞家庭關係，放棄善用積蓄增廣見聞，這足證自由市場有病，需要制約。港人樂見發展商興建實而不華，符合負擔能力的住宅，可惜願景仍未實現。只有政府廣建公營房屋，正是糾正樓市，解放生活，幫助市民解困之道。