世界各地現反疫苗運動　團體設學堂為港人傳達疫苗接種正確訊息

世界各地出現反疫苗運動，食物及衞生局副局長徐德義今早（8日）出席活動表示，官方曾多次宣揚有關疫苗的正確訊息，但市民不一定全部接收，所以本港需要專業人士、有心的醫療界為市民宣揚正確訊息。 有醫生指出，因應反疫苗運動，也導致麻疹個案爆發，他希望提高疫苗接種覆蓋率以達到有效的群體免疫能力，預防疾病。

「疫苗學堂」冀教育市民正確的疫苗資訊，不少醫學界人士支持學堂成立。（陳芷昕攝）

世界各地出現反疫苗浪潮，部分本港家長亦不為小朋友注射疫苗，由醫學界專家組成「疫苗學堂」，務求為港人傳達正確訊息。食物及衞生局副局長徐德義出席學堂開幕典禮致辭時表示，政府一直努力向大眾傳達疫苗有關訊息，「但官方訊息，市民唔一定接收晒」，他笑言，市民或較喜歡看其他非官方訊息。他相信學堂成立可助政府宣揚正確的疫苗資訊。

食物及衛生局副局長徐德義出席學堂開幕典禮致辭時表示，政府一直努力向大眾傳達疫苗有關訊息，但官方訊息，市民未必可全部接收。（陳芷昕攝）

安老事務委員會主席林正財在同一場合表示，本港出現不同大小的流感高峰期，亦有不少反疫苗訊息在坊間流傳，他強調疫苗在基層醫療扮演著重要角色，特別是針對長者，相信學堂有助帶專業知識予市民。

香港公共醫療醫生協會前會長、香港惠澤長者基金疫苗學堂召集人麥肇敬則稱，因應反疫苗運動，或令本港群體免疫力減低，而各地亦有麻疹個案爆發。他希望提高疫苗接種覆蓋率以達到有效的群體免疫能力，預防疾病。