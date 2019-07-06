【DSE放榜2019】港生愛文創氣氛赴台當3D畫師：跟上時代就生存到

香港中學文憑將於下周三(10日)放榜。赴台灣升讀大學為港生熱門選擇之一，大部份均修讀藝術、語文及商業管理等學科。22歲的港生林明霞自小學起鍾情畫畫，校內藝術科成績年年有A，高中後立定志向從事插畫或3D模型設計師，「跟得上時代，做到最top嗰批，就可以生存到！」 然而，她有感香港看輕畫師職業，「覺得好似冇咩希望咁」，相反台灣文創氣氛濃厚，例如每年會舉辦大型設計展，吸引全台逾千位設計系學生參加一展伸手，有利藝術創作，故四年前赴台升學一圓畫師夢。

林明霞自小熱愛畫漫畫，認為香港較看輕畫師，故赴台升學發展。（胡家欣攝）

港看輕畫師職業 赴台發展機會多

林明霞自小學起熱愛畫漫畫，無時無刻都會揮筆繪圖，「上堂成日畫，然後被老師鬧」。具有藝術天份的她，畫功無師自通，校內藝術科成績年年奪A，高中後立定志向為插畫師或3D模型設計師。母親聽畢後雖未阻止，但直言職業「揸兜」，明霞就深信，「跟得上時代，做到最top嗰批，就可以生存到，不過唔係香港啫。」

林自知讀書成績一般，當年文憑試成績只有14分，難以升讀本地大學，相反台灣大學收生制度較具彈性，學科選擇較多，畫師就業前景理想，遊戲設計等發展蓬勃，工作機會多，於是決定赴台升學，入讀義守大學數位多媒體設計學系。「唔想喺香港都係讀嗰啲（商科），又係做一份文員就一世，我想闖下。」

明霞在網上學設個人專頁，希望能讓更多人認識自己的作品，建立個人畫風及品牌。（受訪者提供））

設計展年度學界盛事 全台逾九千新手參展

留台四年，她坦言台灣文化氣息濃厚，當地創作空間及發表平台較香港多，例如當地每年舉辦有「新一代設計展」，屬全球最具規模的設計科系學生主題聯展，雲集全台約60多間學校、超過9,000位設計新手參展，另外又設有藝術特區等，方便藝術學生展示作品。不過，她亦提醒港生赴台修讀設計時，要注意當地課程與師資質素，「由於呢行設計科技發展得好快，有時教師嘅教學內容未必跟到上，需要自己再上網自學。」

明霞今年中畢業，現已獲一間教育軟件開發公司聘用，任職3D模型設計師。她表示，台灣不少年輕畫師都會在網上開設專頁，若知名度高，就可以開班教畫畫，甚至接到不少設計工作。

現已有自設專頁 冀日後返港以自由工作者身份發展

她目前亦有開設專頁，學習經營管理，希望讓更多人認識自己的作品，並逐步建立自己的畫風及個人品牌。她計劃在當地累積足夠工作經驗後，再返港以自由工作者身份發展。