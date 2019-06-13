【逃犯條例】太古廣場暫停營運　統一中心、金鐘廊仍冷清

政府修訂《逃犯條例》引起激烈抗爭，昨日（12日）下午爆發嚴重衝突，金鐘鬧市仿如街頭戰場。今日（13日）夏慤道和龍和道路段雖恢復通車，惟金鐘站仍然關閉。因應昨日發生衝突，大部分位於金鐘廊、太古廣場及統一中心內的店舖，由昨日起已停止營業，至今只有少量商舖重開運作。 有位於金鐘廊的商店原本打算今日重開營業，惟負責人指基於安全考量，今日仍會繼續關閉店舖，未能估計損失金額。

太古廣場於接駁金鐘廊的天橋入口落鐵閘，並於主要出入口貼上告示，指「太古廣場 商場暫停營運」。（張美華攝）

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立法會昨日押後舉行大會，大批聚集金鐘、中環一帶的市民於入夜後逐漸離去。今日多條主要交通路段恢復運行，但作為交通樞紐的金鐘站仍然關閉。

金鐘站附近主要商場、大部分商店均至昨日起暫停營業。《香港01》記者今早再金鐘站周邊觀察，其中太古廣場更於接駁金鐘廊的天橋入口落鐵閘，並於主要出入口貼上告示，指「太古廣場商場暫停營運」，建議前往太古廣場一、二期、酒店及栢舍的市民，可經正義道入口前往；至於前往高等法院和金鐘政府合署的市民，則需經由金鐘廊天橋前往。

統一中心內多間銀行分行關閉營業，貼上告示指暫停營業，直至另行通知，建議市民前往區內其他分行。（張美華攝）

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而位於金鐘站上蓋的金鐘廊，大部分商店均已落閘，暫停營業，只有少量食肆重開。有已開店營業的商店負責人指，昨日約中午時分起，已關店停業，原本打算今日重開，但基於安全考慮，最終決定今日再度停業，準備落閘。問及事件對生意額的損失，他則回應：「生意額一定跌㗎喇，琴日今日都閂門，但未知跌幾多」。

另外，連接往立法會天橋的統一中心，裏面所有銀行均貼上告示，表示從6月12日起暫停營業，直至另行通知。大批市民仍聚集於前往立法會的天橋上，數名保安於統一中心出入口值勤。

（資料圖片/歐嘉樂攝）

添馬公園一帶有大量年輕人來「野餐」。 現場沒有任何警察駐守。（梁鵬威攝）