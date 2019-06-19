【鷹君爭產】羅老太就狀告滙豐信託失敗　正式入稟提上訴

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）早前循民事控告滙豐國際信託，並要求撤銷銷滙豐信託作為家族信託的受託人。羅老太於上月被判敗訴，法官並在判辭指她對於信託成立及管理的基本資料似乎不認識。而羅老太一方已於昨日(18日)向上訴庭提出上訴。

上訴人為羅老太，答辯人則為滙豐國際信託。

羅老太指滙豐未有跟從指示

羅老太在原審時指，與亡夫羅鷹石1984年在滙豐成立信託。若任何一方先去世，另一方將全權擁有，以保持其家族對鷹君控制權。羅老太認為，信託應跟羅老太的指示行事。

羅老太又指，三子羅嘉瑞不斷增持股票，威脅該信託的單一控股股東地位。羅老太遂在2016至2017年，4度要求滙豐增持鷹君的股票，但滙豐並無跟隨從。

跟隨增持或觸發全面收購

滙豐信託卻反駁，羅氏信託一直以全權委託形式運作。對方羅老太要求增持股份，惟滙豐指若持股超過三成，或觸發全面收購，因此沒執行羅老太指示。滙豐否認偏向優惠羅家三子，即鷹君的主席羅嘉瑞。

法官認為羅老太對信託不認識

法官在上月頒下判辭，認為羅老太對於信託成立及管理的基本資料似乎不認識，不相信她與滙豐有「共識」，即滙豐要聽她指示管理信託。法官又認為，三子羅嘉瑞增持鷹君股份是為保障羅氏家族在鷹君的控制權，是為鷹君的利益著想。

案件編號：CACV265、266/2019