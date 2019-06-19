【逃犯條例】醫管局補漏洞　急症室電腦系統急加三招保障病人隱私

6月12日反《逃犯條例》的警民衝突後，多名示威者在公立醫院求診時被捕，引發公眾對病人資料私隱的關注。醫管局並已成立工作小組，並於「急症室資訊系統」（AEIS）內加設三招來保障病人隱私，包括關閉「災難」單元的「報告」及「列印」功能、必須透過個人密碼登入「臨床資訊系統」及加設閒置15分鐘自動登出的功能。

陳沛然前天（17日）披露，公立醫院急症室電腦有一個系統名為「急症室資訊系統」（AEIS），設有警方專用版面。 (資料圖片／歐嘉樂攝)

連日來公眾一直對警方是如何得知示威者身處醫院、並作出拘捕，充滿諸多猜測，亦有人質疑有醫護人員「篤灰」。醫學界立法會議員陳沛然本周一（17日）亦指醫管局調整公立醫院病人資料記錄系統（AEIS）存取權限，懷疑警員可以透過系統獲得求醫示威者資料，導致受傷示威者的個人資料遭洩漏，被警方拘捕。據了解，透過AEIS系統，可以查看病人資料、分流、出院或留院病房等，亦可追查曾經使用過急症室的病人。

電腦加裝閒置15分鐘自動登出功能

對此，醫管局成立工作小組，加強保障私隱保護。醫管局表示，各急症室部門主管已同意由明日（20日）開始關閉急症室資訊系統中「災難」單元的「報告」及「列印」功能；員工必須透過個人密碼登入「臨床資訊系統」，方可閲覽或列印重大事件整體病人清單。

而針對急症室內公眾人士眾多，而部分醫護人員需不時離開辦公桌電腦。為了防止電腦屏幕遭他人閱覽，醫管局決定所有急症室電腦的「急症室資訊系統」，安裝閒置15分鐘便自動登出的功能，亦有屏幕保護程式，防止資料意外被閱覽。

醫管局的「急症室資訊系統」(AEIS)內亦設有「災難」單元（Disaster Module），並有警方專用版面。 (陳沛然網誌圖片)

醫管局：警方無權查閱急症室資訊系統

醫管局並表示，近日有報道指系統設有「警方專用」版面，並非如個別人士形容是為警方查閱病人資訊而設的專用版面。醫管局重申「急症室資訊系統」是醫管局內聯網內的獨立系統，並無連接任何機構的電腦系統，其他政府部門，包括警方亦無權查閱。

醫管局強調，明白急症室不時聚集大量公眾及不同救援部門人士，局方已提醒急症室醫護人員，在分流及診症時，確保病人的病歷及與病人的對話不會外洩。同時，醫管局亦會提醒其他執法機構，於醫院環境須注意尊重病人隱私。